Пам’ятник на братській могилі під Ковелем

Україна вперше дозволила Польщі провести ексгумацію жертв Волинської трагедії. Про це у п’ятницю, 10 січня, повідомив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.

«Нарешті прорив. Є рішення про перші ексгумації польських жертв УПА. Хочу подякувати міністрам культури Польщі та України за плідну співпрацю. Чекаємо подальших рішень», – написав Дональд Туск у соцмережі Х.

Зазначимо, що з 2017 року в Україні діяла заборона на ексгумацію останків польських жертв Волинської трагедії. Таке рішення Український інститут національної пам'яті ухвалив у відповідь на знесення пам'ятника УПА у польському селі Грушовичі. Втім, 2019 року президент України Володимир Зеленський дозволив провести пошукові роботи у Львові.

У липні 2024 року Віцепрем’єр-міністр та міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Україна не зможе завершити євроінтеграційний процес, поки не «не буде вирішене питання Волині». Однак Владислав Косіняк-Камиш не запропонував конкретних кроків для вирішення історичної суперечки.

1 жовтня 2024 року Український інститут національної памʼяті (УІНП) повідомив, що у 2025 році планує відновити пошукові роботи та ексгумацію решток жертв Волинської трагедії. Це рішення ухвалили на тлі звернень від польських громадян.

Як повідомляло Польське агентство преси, протягом 2017 -2024 років Інститут національної пам'яті Польщі надіслав до української адміністрації дев'ять офіційних запитів щодо дозволу на проведення пошукових та ексгумаційних робіт на 65 локаціях в Україні. Частину з них українська сторона погодила.

Волинська трагедія – двосторонні масові вбивства поляків та українців на Волині під час Другої світової війни (1942-1943 роки). Варшава заявляє, що жертвами трагедії стали 100 тис. поляків. Однак різні історики кажуть, що кількість загиблих серед польського населення становить від 30 до 70 тис. людей. Водночас кількість загиблих українців сягає від 5 до 20 тис. людей. Також між Польщею та Україною виникали суперечки щодо назви цих подій. Варшава називає вбивства поляків «геноцидом». Втім Україна офіційно трактує події тих років як «трагедію» та закликає до взаємних вибачень.