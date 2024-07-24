Польський політик вважає, що без історичного примирення не може бути повноцінної співпраці між країнами

Віцепрем’єр-міністр та міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Україна не зможе вступити до Європейського Союзу, поки не виконає їхню умову, пов’язану з історичним питанням Волинської трагедії. Про це він заявив в ефірі Polsat News.

Він запевнив, що Польща підтримує Україну як свого східного сусіда, зокрема у питаннях війни та наданні допомоги, для Польщі війна по-справжньому закінчиться лише перемогою України. Усі інші варіанти є загрозою для безпеки Польщі. Водночас Владислав Косіняк-Камиш зазначив, що підтримки вступу України до НАТО не означає, що у стосунках з Україною все добре.

«Нам вдалося вирішити питання із зерном на кордоні. Але невирішеним є питання історії – справа Волині. Треба сказати очевидно: не буде вступу України в ЄС, якщо не буде вирішене питання Волині. Не буде відкритих кордонів і торгівлі на такому рівні, як зараз. Це ми можемо зараз задекларувати. Ось реальна політика. Хочемо, щоб Україна розвивалася, але не можна залишити рану, яка не загоїлася», – заявив польський політик.

Водночас Владислав Косіняк-Камиш не запропонував конкретних кроків, як можна вирішити ці історичні суперечності, або вимог, які Польща поставить перед Україною.

Нагадаємо, 2023 року, у 80-ті роковини Волинської трагедії, сейм Польщі ухвалив резолюцію про вшанування пам’яті жертв, заявивши, що польсько-українське примирення повинно включати «визнання провини і вшанування пам’яті жертв». У вересні 2023 року Польща заявила про початок ексгумації останків жертв Волинської трагедії.

Волинська трагедія 1943-44 років – це двосторонні масові вбивства польського та українського населення на Волині під час Другої світової війни. Кількість жертв серед місцевих поляків, за даними різних істориків, у тому числі польських, коливається від 30 до 70 тисяч людей, проте цифри офіційної Варшави – 100 тис. загиблих поляків. Кількість убитих українців оцінюють від 5 тис. до понад 20 тис. людей. Події Волинської трагедії Варшава давно називає «етнічними чистками», а 2016 року польський парламент визнав ці події «геноцидом». Українські історики і політики називають ці події «трагедією» і закликають до взаємних вибачень і міжнаціонального прощення і примирення.