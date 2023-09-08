Польща стверджує, що отримала перший дозвіл на ексгумацію в Україні

Міністр канцелярії Ради міністрів Польщі Міхал Дворчик заявив, що в Україні почалася ексгумація жертв Волинської трагедії. Він зазначив, що після восьми років заборони українська влада почала давати перші дозволи на ексгумацію, однак, де саме вона буде відбуватись, він не уточнив. Про це Міхал Дворчик сказав в ефірі радіо Wnet.fm.

Із його слів, питання надання згоди на ексгумацію жертв Волинської трагедії зі сторони української влади відбувається надто повільно, але першу згоду Польща вже отримала.

«Ми відчуваємо величезне невдоволення, коли мова йде про можливість пошуку. Але я вірю, тому що, окрім згоди, яка була надана, є низка заявок, поданих на інші місця, де ми знаємо, що поховані жертви. І я вірю, що ці подальші погодження і подальші пошуки почнуться», – сказав політик.

Зазначимо, що з 2017 року в Україні діє заборона на ексгумації та пошуки останків польських жертв, що стала відповіддю на знесення пам'ятника УПА у Грушовичах на Підкарпатті.

У 2019 році президент Володимир Зеленський пообіцяв скасувати ввеАдену заборону, й у 2019 році перші пошукові роботи відбувались у Львові. Українська сторона видачу наступних дозволів обумовила відновленням пошкодженої у січні 2020 року могили вояків УПА у Монастирі, неподалік кордону з Україною. Знищену надмогильну плиту тоді відновили, але без списку імен воїнів УПА, які загинули у боях з радянським НКВС.