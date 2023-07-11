Сейм Польщі у вівторок, 11 липня, ухвалив резолюцію про вшанування пам'яті жертв Волинської трагедії у її 80-ті роковини, заявивши, що польсько-українське примирення повинно включати «визнання провини і вшанування пам’яті жертв».

Як пише Onet, у голосуванні взяли участь 440 депутатів, усі проголосували «за». Документ згадує про події 11 липня 1943 року на Волині, коли, згідно з текстом резолюції, «відбулася кривава неділя» – кульмінаційний момент Волинської трагедії, яку польські депутати називають геноцидом. У резолюції вказано, що «того дня українські підрозділи ОУН і Української повстанської армії (УПА), часто підтримувані українським цивільним населенням, напали на 99 сіл колишнього Волинського воєводства, населених поляками, і вбили значну частину їхнього населення».

У резолюції зазначено, що з 2016 року 11 липня в Польщі відзначається як Національний день пам'яті жертв геноциду, під час якого «було вбито понад 100 тисяч поляків – часто у дуже жорстокий спосіб».

«Сейм Республіки Польща хоче вшанувати пам'ять усіх жертв Волинської трагедії. Особливого визнання заслуговують ті представники української нації, які, ризикуючи життям, протистояли злочину, скоєному їхніми співвітчизниками», – йдеться також у документі.

У резолюції наголошується, що «польсько-українське примирення, яке роками вибудовувалося представниками обох народів, повинно включати також визнання провини і вшанування пам'яті жертв років Другої світової війни».

«Необхідно провести ексгумацію, гідне поховання та вшанування пам'яті всіх жертв геноциду на східних прикордонних землях», – йдеться у резолюції.

Нагадаємо, що 9 липня президент Володимир Зеленський і президент Польщі Анджей Дуда відвідали Луцьк і спільно вшанували жертв Волинської трагедії. 7 липня Україну відвідав прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький і також вшанував жертв Волинської трагедії.

Як відомо, одним із найболючіших питань у спільній історії Польщі та України наразі залишається трактування трагічних подій на Волині в часи Другої світової війни. У перебігу Волинської трагедії 1943–44 років, яку в Польщі офіційно називають «Волинською різаниною», внаслідок дій Української повстанської армії, з одного боку, і низки польських формувань – націоналістичних, комуністичних і колаборантських із нацистами, – з іншого, загинули десятки тисяч людей.

Водночас кількість жертв серед місцевих поляків, за даними різних істориків, у тому числі польських, оцінюється від 30 до 70 тисяч людей; цифри офіційної Варшави – 100 тисяч загиблих поляків.

Кількість убитих українців оцінюють від 5 тисяч (цю найнижчу оцінку використовує Варшава) до понад 20 тисяч людей.

Події Волинської трагедії Варшава давно називає «етнічними чистками», а 2016 року польський парламент визнав ці події «геноцидом».