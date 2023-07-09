Президент України Володимир Зеленський та президент Польщі Анджей Дуда зустрілися в Луцьку

У неділю, 9 липня, президент України Володимир Зеленський зустрівся з польським колегою Анджеєм Дудою в українському Луцьку. Лідери держав прибули до луцького Кафедрального костелу святих апостолів Петра й Павла. Відповідні фото опублікувало «Суспільне Луцьк».

Новину також підтвердив у Telegram керівник Офісу президента Андрій Єрмак, якого також помітили на фото.

Як повідомляється, лідери держав вшановують пам'ять жертв Другої світової війни та 80-ту річницю Волинської трагедії. Візит президентів у Луцьк заздалегідь не анонсували.

Разом з президентами в заходах беруть участь глава УГКЦ Святослав Шевчук, предстоятель ПЦУ Епіфаній, митрополит Луцький і Волинський Михаїл. Попередньо, на зустрічі презентують заяву про прощення і прийняття, підписану главами УГКЦ та Католицької церкви Польщі, пише місцевий сайт «Волинські новини».

Нагадаємо, напередодні під час робочої поїздки на Львівщину Володимир Зеленський узяв участь у молитовному заході «Боже, Україну бережи! 500 днів опору й звитяги».

Волинська трагедія 1943-44 років – це обопільні етнічні чистки конфліктуючого польського та українського населення. Етнічні чистки були здійснені Українською Повстанською Армією та польською Армією Крайовою за участю польських батальйонів шуцманшафту, радянських партизанів та українського і польського цивільного населення у 1943 році під час Другої світової війни на Волині.

Кількість жертв серед місцевих поляків, за даними різних істориків, у тому числі польських, оцінюється від 30 до 70 тисяч людей; цифри офіційної Варшави – 100 тис. загиблих поляків. Кількість убитих українців оцінюють від 5 тис. до понад 20 тис. людей. Події Волинської трагедії Варшава давно називає «етнічними чистками», а 2016 року польський парламент визнав ці події «геноцидом».

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