На території, де колись було польське село, встановили символічний хрест

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький приїхав в Україну, аби вшанувати жертв Волинської трагедії. Він прибув на територію вже неіснуючого села Острувки у Волинській області, де, за оцінками польських дослідників, в 1943 році загинули близько півсотні поляків.

Про візит стало відомо у п'ятницю, 7 липня, після повідомлення в Facebook Матеуша Моравецького. Як видно на фото, прем'єр-міністр встановив на місці символічний дерев'яний хрест.

Як повідомляє польське видання TVP3, прем'єр-міністр прибув до села Острувки на світанку разом з одним із нащадків польських мешканців цього села, лікарем Леоном Попеком. Також Матеуш Моравецький відвідав цвинтар, де поховані жертви Волинської трагедії. Там він поклав вінок до пам'ятника, встановленого на їхню пам'ять.

Раніше президент Польщі Анджей Дуда повідомляв польським ЗМІ, що у липні цього року Україна та Польща проведуть низку спільних заходів з ушанування жертв Волинської трагедії.

Волинська трагедія 1943-44 років – це обопільні етнічні чистки конфліктуючого польського та українського населення. Етнічні чистки були здійснені Українською Повстанською Армією та польською Армією Крайовою за участю польських батальйонів шуцманшафту, радянських партизанів та українського і польського цивільного населення у 1943 році під час Другої світової війни на Волині.

Кількість жертв серед місцевих поляків, за даними різних істориків, у тому числі польських, оцінюється від 30 до 70 тисяч людей; цифри офіційної Варшави – 100 тисяч загиблих поляків. Кількість убитих українців оцінюють від 5 тисяч (цю найнижчу оцінку використовує Варшава) до понад 20 тисяч людей. Події Волинської трагедії Варшава давно називає «етнічними чистками», а 2016 року польський парламент визнав ці події «геноцидом».