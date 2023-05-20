Пам'ятник жертвам Волинської трагедії у Варшаві

Посол України в Польщі Василь Зварич назвав неприйнятними спроби нав’язати Україні та президенту Володимиру Зеленському те, як вони мають ставитись до ситуації з Волинською трагедією 1943 року. Свій коментар Зварич опублікував у Facebook.

Як зазначає «Європейська правда», Зварич послався на інтерв’ю речника міністерства закордонних справ Польщі Лукаша Ясіни порталу Onet, де той сказав, що з боку президента України «бракує розуміння» важливості теми Волині для поляків.

За словами Ясіни, діалогу з проблемних питань відносин України й Польщі на рівні президентів не вистачає. «Президент Зеленський повинен взяти на себе більше відповідальності як Україна і попросити, будь ласка, вибачення. Ця формула дуже добре працює у випадку польсько-українських відносин, і її досі бракує», – сказав він.

«Ми, поляки, взяли на себе відповідальність як польська держава за злочини, скоєні нашою державою проти українців. З боку України такої відповідальності бракує, хоча багато чого змінилося на краще», – додав речник польського МЗС.

У відповідь на це український посол у Варшаві заявив, що будь-які спроби нав'язати президенту України чи Україні те, що ми повинні робити стосовно нашого спільного минулого, є «неприйнятними і прикрими».

«Ми пам’ятаємо історію, готові до діалогу і взаємного розуміння, та водночас закликаємо до поваги і виваженості у заявах, особливо в складній реальності геноцидної російської агресії проти українського народу», – наголосив Зварич.

Дипломат також нагадав «формулу справжнього примирення в українсько-польських відносинах» – «прощаємо і просимо пробачення», яка передбачає визнання помилок із обох сторін.

Як відомо, одним із найболючіших питань у спільній історії Польщі та України наразі залишається трактування трагічних подій на Волині в часи Другої світової війни. У перебігу Волинської трагедії 1943–44 років, яку в Польщі офіційно називають «Волинською різаниною», внаслідок дій Української повстанської армії, з одного боку, і низки польських формувань – націоналістичних, комуністичних і колаборантських із нацистами, – з іншого, загинули десятки тисяч людей.

Водночас кількість жертв серед місцевих поляків, за даними різних істориків, у тому числі польських, оцінюється від 30 до 70 тисяч людей; цифри офіційної Варшави – 100 тисяч загиблих поляків.

Кількість убитих українців оцінюють від 5 тисяч (цю найнижчу оцінку використовує Варшава) до понад 20 тисяч людей.

Події Волинської трагедії Варшава давно називає «етнічними чистками», а 2016 року польський парламент визнав ці події «геноцидом».