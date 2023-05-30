Лукаша Ясіну відправили у безстрокову відпустку

Речника МЗС Польщі Лукаша Ясіну відправили у безстрокову відпустку після його заяви про те, що з боку президента України «бракує розуміння» важливості теми Волинської трагедії і закликав його вибачитись за це. Про це повідомляє RMF FM.

За словами джерел журналістів, Лукаша Ясіну відсторонили безспосередньо через його заяву про Волинську трагедію. Ясіна формально був у відпустці, але безстроково.

Минулого тижня Лукаш Ясіна в інтерв'ю порталу Onet сказав, що з боку президента України «бракує розуміння» важливості теми Волині для поляків. За словами Ясіни, діалогу з проблемних питань відносин України й Польщі на рівні президентів не вистачає.

«Президент Зеленський повинен взяти на себе більше відповідальності як Україна і попросити вибачення. Ця формула дуже добре працює у випадку польсько-українських відносин, і її досі бракує», – сказав він.

У відповідь на це український посол у Варшаві Василь Зварич заявив, що будь-які спроби нав'язати президенту України чи Україні те, що ми повинні робити стосовно нашого спільного минулого, є «неприйнятними і прикрими».

«Ми пам’ятаємо історію, готові до діалогу і взаємного розуміння, та водночас закликаємо до поваги і виваженості у заявах, особливо в складній реальності геноцидної російської агресії проти українського народу», – наголосив Зварич. Дипломат також нагадав «формулу справжнього примирення в українсько-польських відносинах» – «прощаємо і просимо пробачення», яка передбачає визнання помилок із обох сторін.

Волинська трагедія 1943–44 років – це обопільні етнічні чистки конфліктуючого польського та українського населення. Етнічні чистки були з різних сторіни здійснені Українською Повстанською Армією та польською Армією Крайовою за участю польських батальйонів шуцманшафту, радянських партизанів та українського і польського цивільного населення у 1943 році під час Другої світової війни на Волині.

Кількість жертв серед місцевих поляків, за даними різних істориків, у тому числі польських, оцінюється від 30 до 70 тисяч людей; цифри офіційної Варшави – 100 тисяч загиблих поляків. Кількість убитих українців оцінюють від 5 тисяч (цю найнижчу оцінку використовує Варшава) до понад 20 тисяч людей. Події Волинської трагедії Варшава давно називає «етнічними чистками», а 2016 року польський парламент визнав ці події «геноцидом».