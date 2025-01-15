Володимир Зеленський прибув до Польщі, щоб провести зустріч з Туском, а згодом із Дудою

У середу, 15 січня, президент України Володимир Зеленський зустрінеться з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском. Для запланованої зустрічі Зеленський вже прибув до Варшави, повідомив речник президента Сергій Никифоров.

Зустріч Туска та Зеленського запланована на 11:20 за київським часом, повідомили у канцелярії прем’єр-міністра Польщі. Опісля відбудеться спільний брифінг.

«Президент прибув до Польщі. Невдовзі розпочнеться його зустріч із прем’єр-міністром Дональдом Туском, потім з президентом Анджеєм Дудою, буде також зустріч з українською громадою та інші заходи», – повідомив Никифоров.

Про що саме говоритимуть лідери держав, речник президента не уточнив. Водночас голова Офісу Президента Андрій Єрмак на своїй сторінці в Telegram написав, що країни обговорять нагальні питання у російсько-українській війні.

«Війна, зброя, санкції, історія, послаблення російської енергетики як інструменту фінансування війни. Слабкий Путін і сильна Європа потрібні всім», – написав Єрмак.

Зазначимо, раніше Дональд Туск заявив про «прорив» щодо рішення щодо ексгумацій жертв Волинської трагедії – нагадаємо, після тривалих переговорів та погроз Польщі щодо блокування вступу України до ЄС, 10 січня Україна надала перші дозволи на ексгумацію жертв Волинської трагедії. Наступного дня країни обмінялися списками місць для ексгумації тіл – першим місцем, де проведуть роботи, буде неіснуюче село Пужники на Тернопільщині, де є братська могила поляків. Чи стосуватиметься зустріч питання Волинської трагедії, наразі невідомо.