Пам'ятник жертвам Волинської трагедії у Варшаві

Польща обговорить ексгумації жертв Волинської трагедії під час першого розділу перемовин про вступ України до Європейського Союзу. Якщо країни не розв’яжуть це питання, Україна не просунеться у наступних розділах переговорів, заявив у понеділок, 30 вересня, в ефірі Polsat News заступник голови МЗС Польщі Теофіл Бартошевський.

Дипломат відреагував на заяву президента Польщі Анджея Дуди, який вважає, що країна не має пов’язувати питання ексгумації жертв Волинської трагедії 1943-1944 років та євроінтеграцію України. За словами Теофіла Бартошевського, Польща говоритиме про ексгумацію вже під час першого розділу перемовин та не допустить Україну до наступних етапів переговорів, поки не розв’яже питання жертв Волинської трагедії.

Він зазначив, що перший розділ перемовин щодо вступу України до ЄС буде присвячений верховенству права та системі правосуддя. В межах цієї теми Польща хоче порушити питання ексгумації жертв Волинської трагедії.

«Якщо цей розділ не буде закрито, Україна не просунеться в наступних розділах», – заявив заступник голови МЗС.

Водночас Бартошевський додав, що Польща «не шантажує» Україну, але наголошує, що країна має «поводитися відповідно до європейських правил». За його словами, Польща не хоче помсти та не вимагає покарання, а лише хоче «гідного поховання предків».

Нагадаємо, раніше польський міністр національної оборони Владислав Косіняк-Камиш висловив схожу думку, що Україна не зможе вступити до ЄС без розв’язання питання Волинської трагедії. Тоді Анджей Дуда виступив із різкою критикою цих слів.

Зазначимо, Волинська трагедія – двосторонні масові вбивства польського та українського населення на Волині під час Другої світової війни. Польща заявляє про 100 тис. загиблих місцевих поляків, втім, за різними оцінками істориків, кількість жертв – від 30 до 70 тис. людей. Водночас кількість загиблих під час Волинської різні українців сягає від 5 до 20 тис. людей.

Польща називає Волинську трагедію «геноцидом». Втім Україна трактує масові вбивства 1943-1944 років «трагедією» та закликає до взаємних вибачень, міжнаціонального прощення і примирення.