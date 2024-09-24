Анджей Дуда розкритикував слова міністра оборони Польщі Владислава Косіняка-Камиша

Президент Польщі Анджей Дуда відреагував на заяву міністра оборони Польщі Владислава Косіняка-Камиша про те, що Україна не зможе стати членом Європейського союзу без розв'язання «Волинського питання». Про це повідомила Rzeczpospolita з посиланням на інтерв’ю польського президента для Polsat News 23 вересня.

Дуда заявив, що росіяни та їхній президент Володимир Путін напали на Україну, щоб зупинити її інтеграцію в ЄС. Тому кожен, хто говорить, що він збирається заблокувати вступ України до Європейського союзу, тим самим «вписується в політику Володимира Путіна».

«Я хотів би знати, що конкретно мають на увазі міністри, прем'єр-міністри, коли роблять такі заяви. Це складні питання, в тому числі й для самих українців, які треба враховувати, які роками замовчувалися», – сказав польський президент.

Дуда підкреслив, що не хоче створювати «точок напруги» у польсько-українських відносинах.

«Я намагався діяти таким чином, щоб не створювати точок напруги між Варшавою і Києвом, наскільки це можливо. Це було нелегко, тому що між нами є складні теми. Але я також обговорював ці питання з президентом Зеленським, і найкращим прикладом цього була присутність президента в Луцьку, в річницю Волинської різанини (назва «Волинської трагедії» у польській історіографії – ред.)», – пояснив Анджей Дуда.

Нагадаємо, у липні 2024 року міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Україна не зможе вступити до Європейського союзу, поки не виконає їхню умову, пов’язану з історичним питанням Волинської трагедії. Водночас посадовець не запропонував конкретних кроків, як можна вирішити ці історичні суперечності, або вимог, які Польща поставить перед Україною.

Окрім цього, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський в інтерв’ю «Європейській правді» підкреслив, що питання суперечки Волинської трагедії не має бути «питанням торгу», утім є християнський обов'язок: поховати померлих. Також він зазначив, що для вступу в ЄС Україні «знадобляться друзі».

Волинська трагедія 1943-44 років – це двосторонні масові вбивства польського та українського населення на Волині під час Другої світової війни. Кількість жертв серед місцевих поляків, за даними різних істориків, у тому числі польських, коливається від 30 до 70 тис. людей, проте цифри офіційної Варшави – 100 тис. загиблих поляків. Кількість убитих українців оцінюють від п’яти тис. до понад 20 тис. людей. У Польщі трагічні події на Волині трактують як «геноцид», натомість в Україні ці події називають «трагедією» і закликають до взаємних вибачень і міжнаціонального прощення і примирення.