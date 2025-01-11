України та Польща визначилися з місцями, де шукатимуть останки жертв Волинської трагедії. Країни вже обмінялися списками місць, повідомило у суботу, 11 січня, агентство РАР із посиланням на заступника міністра культури з питань євроінтеграції Андрія Наджоса.

За словами українського посадовця, обміном списків місць країни зробили «важливий перший крок». Наджос додав, що і Польща, і України подали запита на проведення пошукових та ексгумаційних робіт – Польща на українській території, а Україна – на польській.

Наразі триває робота з аналізу запитів та збору відповідних документів для початку ексгумаційних робіт.

«Ми усвідомлюємо, чим живе польське суспільство, так само як польське суспільство розуміє потреби українського суспільства. Ми розуміємо, що питання історичної пам’яті важливі для польського суспільства, і ми не хочемо це політизувати. Тому, за домовленістю лідерів обох країн розпочали роботу двосторонні групи», – повідомив Андрій Наджос.

Напередодні, 10 січня, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що країни ухвалили рішення про перші ексгумації жертв Волинської трагедії. Туск подякував українським та польським міністрам культури та сказав, що Польща очікує «подальших рішень».

РАР із посиланням на анонімного українського чиновника повідомило, що Україна дала згоду на пошук останків у місці, де у 2023 році були виявлені польські поховання. Втім, точне місце ексгумаційних робіт чиновник не назвав.

Водночас за словами співрозмовника агентства, «питання відновлення імен українців на надгробку на горі Монастир (у Польщі) залишається відкритим». Нагадаємо, після відновлення польською стороною пошкодженої у січні 2020 року могили вояків УПА у польському Монастирі Україна видала дозволи на перепоховання поляків. Втім, попри запит України, Польща досі не відновила на могилі список імен воїнів УПА, які загинули у боях з радянським НКВС.

Зазначимо, Волинська трагедія – двосторонні масові вбивства польського та українського населення на Волині під час Другої світової війни. Польща заявляє про 100 тис. загиблих місцевих поляків, втім, за різними оцінками істориків, кількість жертв – від 30 до 70 тис. людей. Водночас кількість загиблих під час Волинської різні українців сягає від 5 до 20 тис. людей.

Польща називає Волинську трагедію «геноцидом». Втім Україна трактує масові вбивства 1943-1944 років «трагедією» та закликає до взаємних вибачень, міжнаціонального прощення і примирення.

Восени 2024 року польське МЗС погрожувало заблокувати переговори про вступ України до ЄС без ексгумації жертв Волинської трагедії. Тоді заступник голови МЗС Польщі Теофіл Бартошевський заявив, що Україна не просунеться у наступних розділах перемовин, якщо не розв'яже питання польських перепоховань.

Нагадаємо, раніше польський міністр національної оборони Владислав Косіняк-Камиш висловив схожу думку, що Україна не зможе вступити до ЄС без розв’язання питання Волинської трагедії. Тоді Анджей Дуда виступив із різкою критикою цих слів.