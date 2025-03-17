Польському депутату-українофобу на пів року заборонили брати участь у сесіях Європарламенту
Ґжегож Браун 29 січня зірвав в Європарламенті хвилину мовчання за жертвами Голокосту
Президентка Європарламенту Роберта Метсола відсторонила від засідань польського депутата Ґжегожа Брауна, який 29 січня вигуками зірвав хвилину мовчання під час вшанування жертв Голокосту. Браун у понеділок, 17 березня, розповів, що отримав від Метсоли лист, яким вона відсторонила його від участі в засіданнях Європарламенту на пів року та на 30 днів позбавила його зарплатні.
«Вітаю панство з центральної будівлі парламенту Євроколгоспу з останніми новинами. Мені прийшов лист від Роберти Метсоли, яка покарала мене. В листі описані всі порушення, а конкретно – моє прохання про молитву за жертв єврейського геноциду в палестинській Газі. Я раніше виступив з таким проханням про молитву. Цей вирок з 19 лютого і діятиме пів року, до осені. Мене виключили з пленарних засідань Європарламенту», – сказав Ґжегож Браун.
Крім відсторонення, євродепутат не отримуватиме зарплату й втратить 9 тис. євро. За словами депутата, в листі йдеться, що покарання таке суворе, бо він не розкаявся й не вперше є порушником в Європарламенті. Зокрема, Браун пригадав, що 2024 року його відстороняли від засідань на два дні, бо під час однієї з дискусій він робив дискримінаційні заяви на адресу представників ЛГБТ, назвавши їх «людьми, з розладом особистості». Євродепутат зазначив, що він входить до комісії із закордонних справ і наразі його не відстороняли від засідань.
Нагадаємо, що під час засідання Європарламенту 29 січня, на якому вшановували жертв Голокосту, Ґжегож Браун під час хвилини мовчання кілька разів вигукнув: «Моліться за жертв єврейського геноциду в Газі». Президентка Європарламенту Роберта Метсола попросила охорону негайно вивести його із зали. Браун заявляв, що «не зривав хвилини мовчання», а лише «доповнив її закликом до молитви за жертв геноциду євреїв у Газі».
Зазначимо, що під час провокацій польського депутата у залі Європарламенту була Коррі Герман. Вона є донькою угорського композитора і віолончеліста Пала Германа, якого вбили нацисти 1944 року. Роберта Метсола перепросила у Коррі Герман через поведінку євродепутата й запевнила, що Європарламент завжди захищатиме людяність. Крім цього, Метсола зазначила, що в Європі зростає антисемітизм – кількість злочинів на ґрунті ненависті проти євреїв зросла на 400%.
На провокації Брауна відреагували й польські євродепутати. Зокрема, Лукаш Когут назвав політика «огидною істотою».
Додамо, що 57-річний Ґжегож Браун до січня 2025 року був членом проросійської партії «Конфедерація». Однак його вигнали з партії, коли він самовільно зареєстрував свою кандидатуру на участь у президентських виборах.
Ґжегож Браун відомий як противник ЄС, антисеміт та українофоб. На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну він був єдиним депутатом Сейму, який не підтримав резолюцію із закликом до ЄС та НАТО допомогти Україні. У 2023 році політик забрав із Краківського суду ялинку з українською символікою й викинув її на смітник. Наприкінці 2023 року Брауну не сподобалися ханукальні свічки у Сеймі Польщі й він загасив їх порошковим вогнегасником. Депутату намагалися завадити, але він розпилював порошок на людей. Браун з трибуни Сейму назвав запалення свічок «сатанинським актом».
У червні 2024 року Браун зірвав прапор України у Кракові й заявив, що зробив це, бо символіка висить нібито в неправильному місці. Крім цього, політик підтримував протести фермерів, які блокували український кордон, й брав участь у мітингах.