Євродепутат Ґжегож Браун тримає листа від Роберти Метсоли, яка відсторонила його від засідань

Президентка Європарламенту Роберта Метсола відсторонила від засідань польського депутата Ґжегожа Брауна, який 29 січня вигуками зірвав хвилину мовчання під час вшанування жертв Голокосту. Браун у понеділок, 17 березня, розповів, що отримав від Метсоли лист, яким вона відсторонила його від участі в засіданнях Європарламенту на пів року та на 30 днів позбавила його зарплатні.

«Вітаю панство з центральної будівлі парламенту Євроколгоспу з останніми новинами. Мені прийшов лист від Роберти Метсоли, яка покарала мене. В листі описані всі порушення, а конкретно – моє прохання про молитву за жертв єврейського геноциду в палестинській Газі. Я раніше виступив з таким проханням про молитву. Цей вирок з 19 лютого і діятиме пів року, до осені. Мене виключили з пленарних засідань Європарламенту», – сказав Ґжегож Браун.

Крім відсторонення, євродепутат не отримуватиме зарплату й втратить 9 тис. євро. За словами депутата, в листі йдеться, що покарання таке суворе, бо він не розкаявся й не вперше є порушником в Європарламенті. Зокрема, Браун пригадав, що 2024 року його відстороняли від засідань на два дні, бо під час однієї з дискусій він робив дискримінаційні заяви на адресу представників ЛГБТ, назвавши їх «людьми, з розладом особистості». Євродепутат зазначив, що він входить до комісії із закордонних справ і наразі його не відстороняли від засідань.

Нагадаємо, що під час засідання Європарламенту 29 січня, на якому вшановували жертв Голокосту, Ґжегож Браун під час хвилини мовчання кілька разів вигукнув: «Моліться за жертв єврейського геноциду в Газі». Президентка Європарламенту Роберта Метсола попросила охорону негайно вивести його із зали. Браун заявляв, що «не зривав хвилини мовчання», а лише «доповнив її закликом до молитви за жертв геноциду євреїв у Газі».

Зазначимо, що під час провокацій польського депутата у залі Європарламенту була Коррі Герман. Вона є донькою угорського композитора і віолончеліста Пала Германа, якого вбили нацисти 1944 року. Роберта Метсола перепросила у Коррі Герман через поведінку євродепутата й запевнила, що Європарламент завжди захищатиме людяність. Крім цього, Метсола зазначила, що в Європі зростає антисемітизм – кількість злочинів на ґрунті ненависті проти євреїв зросла на 400%.

На провокації Брауна відреагували й польські євродепутати. Зокрема, Лукаш Когут назвав політика «огидною істотою».

Додамо, що 57-річний Ґжегож Браун до січня 2025 року був членом проросійської партії «Конфедерація». Однак його вигнали з партії, коли він самовільно зареєстрував свою кандидатуру на участь у президентських виборах.

Ґжегож Браун відомий як противник ЄС, антисеміт та українофоб. На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну він був єдиним депутатом Сейму, який не підтримав резолюцію із закликом до ЄС та НАТО допомогти Україні. У 2023 році політик забрав із Краківського суду ялинку з українською символікою й викинув її на смітник. Наприкінці 2023 року Брауну не сподобалися ханукальні свічки у Сеймі Польщі й він загасив їх порошковим вогнегасником. Депутату намагалися завадити, але він розпилював порошок на людей. Браун з трибуни Сейму назвав запалення свічок «сатанинським актом».

У червні 2024 року Браун зірвав прапор України у Кракові й заявив, що зробив це, бо символіка висить нібито в неправильному місці. Крім цього, політик підтримував протести фермерів, які блокували український кордон, й брав участь у мітингах.