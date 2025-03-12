Вахтанг Кіпіані відреагував на провокативне відео Славоміра Менцена, яке той зняв у Львові

Депутатка Європейського парламенту від проросійської партії «Конфедерація» Єва Зайончковська-Гернік подала в резолюцію ЄП щодо України заборону в’їзду до ЄС українському історику та військовому Вахтангу Кіпіані. Причиною стали нібито «погрози вбивством» кандидату в президенти Польщі Славоміру Менцену після його візиту до Львова. «Європейська правда» у середу, 12 березня, повідомила, що європарламентарі не підтримали поправку та опублікувала її текст.

Єва Зайончковська-Гернік намагалася внести поправку до резолюції «Продовження непохитної підтримки України з боку ЄС після трьох років агресивної війни Росії» й позбавити Кіпіані права в'їжджати до ЄС. «[Європарламент] засуджує погрози смерті, висловлені Вахтангом Кіпіані, українським журналістом та істориком, на адресу кандидата в президенти Польщі Славоміра Менцена, в яких Кіпіані припустив можливість повторення долі Броніслава Пєрацького, міністра внутрішніх справ Польщі, вбитого в 1934 році Організацією українських націоналістів», – вважає Зайончковська-Гернік.

Крім цього, євродепутатка хотіла, щоб ЄП «закликав Раду ЄС та держави-члени ЄС накласти заборону на в'їзд Кіпіані на територію ЄС». За поправку проголосували 70 депутатів. Однак проти виступили 477, а 102 утрималися.

Нагадаємо, що кандидат у президенти Польщі Славомір Менцен 25 лютого опублікував відео, де він разом з євродепутаткою Анною Брилкою стоїть біля пам'ятника Степану Бандері у Львові й закликає «зупинити культ Бандери». Політики звинувачували українців у вбивствах поляків та прямо порівнювали Степана Бандеру з Адольфом Гітлером. Наступного дня Менцен опублікував відео, яке він записав біля зруйнованого росіянами музею Шухевича. Після цього міський голова Львова Андрій Садовий порадив Менцену поїхати до польських добровольців в Україні.

На візит Менцена також відреагував історик та військовий Вахтанг Кіпіані. «Кандидат у президенти Польщі Ментцен, відомий декларацією кілька років тому – "не хочемо євреїв, гомосексуалів, абортів, податків і Європейського Союзу" приперся до Львова і записав ролик під пам'ятником Степана Бандери. Він звинуватив провідника ОУН у "вбивстві ста тисяч поляків". Цей довбень мріє про славу Пєрацького. "Можемо повторити"», – написав Кіпіані.

Додамо, що Славомір Менцен є одним із лідерів антиукраїнської польської партії «Конфедерація», яка організовувала блокаду зерна на українському кордоні. Також він є офіційним кандидатом від партії на посаду президента й станом на початок березня його готові підтримати 15,7%.

У 2019 році, напередодні виборів до Європарламенту, Менцен прочитав антиєвропейську лекцію, де заявив, що «Конфедерація» виступає проти «євреїв, гомосексуалів, абортів, податків і Європейського Союзу». У 2022 році Менцен заявляв про небезпеку «українізації» Польщі разом з проросійським політиком Ґжеґожем Брауном брав участь у мітингах польських фермерів.