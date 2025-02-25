Проросійські польські політики записали відео на фоні пам’ятника Степану Бандері у Львові

Міський голова Львова Андрій Садовий відреагував на провокативне відео, зняте у Львові кандидатом на посаду президента Польщі від антиукраїнської та антиєвропейської партії «Конфедерація» Славоміром Менценом [Sławomir Mentzen], який заявив, що Україна має «зупинити культ Степана Бандери». Натомість Андрій Садовий порадив політику проявити хоробрість і записати подібне відео біля Донецької стели.

У вівторок, 25 лютого, 38-річний Славомір Менцен опублікував відео зі Львова, на якому він стоїть разом із польською депутаткою Європейського парламенту від «Конфедерації» Анною Брилькою [Anna Bryłka] на біля пам’ятника Степану Бандері. У відео він звинувачує українців у «вшануванні злочинців» та порівнює Степана Бандеру із Адольфом Гітлером.

На цю провокацію відреагував Андрій Садовий, який назвав політика проросійським і порадив записати подібне відео, наприклад, біля Донецької стели.

«Може поїхати на фронт і поділитися своїми думками, зокрема з польськими добровольцями. Маю інформацію, що йому взагалі заборонено в’їзд в Україну. Варто перевірити», – написав Андрій Садовий.

Крім відео біля пам’ятника Степану Бандері, Славомір Менцен та Анна Брилька також опублікували відео, на якому вони на фоні оперного театру у центрі Львова анонсують великий матеріал до річниці російського вторгнення, який він згодом опублікує на YouTube-каналі.

Славомір Менцен є одним із лідерів антиукраїнської польської партії «Конфедерація», яка організовувала зернову блокаду на українському кордоні, та офіційним кандидатом від партії на посаду президента Польщі. Перед виборами до Європарламенту у 2019 році Менцен прочитав суперечливу антиєвропейську лекцію про політичний маркетинг, де заявив, що «Конфедерація» виступає проти «євреїв, гомосексуалів, абортів, податків і Європейського Союзу». Після повномашстабного вторгнення Росії в Україну Менцен розповідав про небезпеку «українізації» Польщі. Крім цього, він разом з проросійським політиком Ґжеґожем Брауном брав участь у мітингах польських фермерів, які блокували український кордон та висипали зерно.

Розслідувачі проєкту InformNapalm повідомляли про зв'язки засновника «Конфедерації» Януша Корвіна-Мікке з російськими агентами. Зокрема, журналісти стверджують, що діяльність політика фінансували з Росії.

Євродепутатка Анна Брилька у лютому 2025 року заявляла, що Польща має отримати від України «гарантію повернення грошей», які витратили на допомогу.

Останні соціологічні опитування свідчать, що якби президентські вибори відбувалися в другій половині лютого, то за Славоміра Менцена проголосували б 15,7% опитаних поляків. Перше місце рейтингу утримує мер Варшави Рафал Тшасковський (35,2%), друге – Кароль Навроцький (26,5%).