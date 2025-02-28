Анна Брилька та Славомір Менцен перед пам'ятником Степану Бандері у Львові

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий під час брифінгу відреагував на провокацію польського політика Славоміра Менцена [Sławomir Mentzen] у Львові. Він наголосив, що МЗС не розцінює заяви «антиукраїнського політика, як позицію Польщі чи польського суспільства», а також міністерство вживатиме «адекватних заходів реагування».

«Ми звернули увагу на цинічну акцію, яку він провів у Львові. Саме у третю річницю з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну. Чесно вам скажу, позиція цього діяча давно відома, вона не є сюрпризом ні для нас, ні для когось іншого. Я хочу підкреслити, що ми, як зовнішньополітичне відомство, не розцінюємо заяви окремих антиукраїнських політиків, як позицію Польщі чи польського суспільства. Ми вдячні усім полякам, які щиро підтримали та підтримують Україну з перших годин, хвилин повномасштабного вторгнення. Бачимо цю підтримку і ми вдячні за неї», – сказав Георгій Тихий.

Речник МЗС України засудив будь-які спроби поставити під сумнів територіальну цілісність України та закликав польських політиків не використовувати Україну у внутрішньополітичній кампанії.

«Оскільки він (Славомір Менцен, – ред.) продовжив висловлювати ще певні позиції, які не є прийнятними, то давайте я все-таки офіційно вам скажу, що будь-які спроби поставити під сумнів територіальну цілісність України є категорично неприйнятними і ми вчергове закликаємо польських політиків утриматись від використання питань, пов’язаних з Україною у внутрішньополітичній кампанії. Такі недружні кроки суперечать духу стратегічного партнерства між Україною і Польщею, вони йдуть у розріз із наявними напрацюваннями двох держав у сфері історичної пам’яті і можуть зашкодити дружнім відносинам між нашими народами», – сказав Георгій Тихий.

Щодо реакції МЗС на дії політика, то Тихий зазначив: «Україна залишає за собою право вживати адекватних заходів реагування до осіб, які займаються антиукраїнською діяльністю під час триваючої російської агресії проти України. Туманний натяк, але я думаю, кому треба, він буде зрозумілий».

Як повідомляв ZAXID.NET, у вівторок, 25 лютого, 38-річний Славомір Менцен опублікував відео зі Львова, на якому він стоїть разом із польською депутаткою Європейського парламенту від «Конфедерації» Анною Брилькою [Anna Bryłka] біля пам’ятника Степану Бандері. У відео він звинувачує українців у «вшануванні злочинців» та порівнює Степана Бандеру із Адольфом Гітлером. 26 лютого Менцен опублікував відео, яке він записав перед музеєм Шухевича, який зруйнували росіяни. Він заявив, що Роман Шухевич також був «терористом, відповідальним за вбивства поляків».

Славомір Менцен є одним із лідерів антиукраїнської польської партії «Конфедерація», яка організовувала зернову блокаду на українському кордоні, та офіційним кандидатом від партії на посаду президента Польщі. Перед виборами до Європарламенту у 2019 році Менцен прочитав суперечливу антиєвропейську лекцію про політичний маркетинг, де заявив, що «Конфедерація» виступає проти «євреїв, гомосексуалів, абортів, податків і Європейського Союзу». Після повномашстабного вторгнення Росії в Україну Менцен розповідав про небезпеку «українізації» Польщі. Крім цього, він разом з проросійським політиком Ґжеґожем Брауном брав участь у мітингах польських фермерів, які блокували український кордон та висипали зерно.

Розслідувачі проєкту InformNapalm повідомляли про зв'язки засновника «Конфедерації» Януша Корвіна-Мікке з російськими агентами. Зокрема, журналісти стверджують, що діяльність політика фінансували з Росії.

Євродепутатка Анна Брилька у лютому 2025 року заявляла, що Польща має отримати від України «гарантію повернення грошей», які витратили на допомогу.

Останні соціологічні опитування свідчать, що якби президентські вибори відбувалися в другій половині лютого, то за Славоміра Менцена проголосували б 15,7% опитаних поляків. Перше місце рейтингу утримує мер Варшави Рафал Тшасковський (35,2%), друге – Кароль Навроцький (26,5%).