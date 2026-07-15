Тижнем раніше у цьому ж селі з'явилися банери з написами про УПА та Волинську трагедію

У ніч з 11 на 12 липня у селі Овінська, яке розташоване в передмісті Познані, місцеві мешканці побачили вивішений банер із антиукраїнським надписом та перекресленим прапором України. Про інцидент вони повідомили поліцію.

Як йдеться в повідомленні Radio Poznań, інцидент стався вночі з 11 на 12 липня. Банер з антиукраїнським надписом розвісили між ліхтарними стовпами поблизу залізничної станції на вул. Дворцовій у селі Овінська. На ньому зображений перекреслений український прапор із надписом «Кінець гостинності, невдячні св..лоти» (Koniec gościny, niewdzięczne sk...syny). Виявивши банер, місцеві мешканці звернулися до поліції.

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«Поліція переглянула записи з камер відеоспостереження розташованого неподалік магазину та вживає заходів щодо причетних до розміщення банера», – йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що це вже не перший антиукраїнський інцидент у селі Овінська. Як повідомляє радіомовник, тижнем раніше там також з'явилися банери з написами про УПА та Волинську трагедію. Водночас поліція досі не повідомляла, чи вдалося встановити причетних до їхнього розміщення.