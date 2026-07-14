Інцидент трапився на центральному проспекті Лодзі

У Лодзі невідомий чоловік побив поляка і втік з місця події. Конфлікт виник через те, що він, ймовірно, сприйняв його за українця. Постраждалий отримав серйозні травми, поліція розшукує нападника. Про інцидент 14 липня повідомив польський сайт RMF24.

«Зі свідчень потерпілого поляка випливає, що нападник напав на нього, бо вирішив, що той – українець. Потерпілий отримав серйозні травми голови, носа та щелепи. Нападник також ображав його, натякаючи, що йому не місце в Польщі», – пише RMF24.

Напад на мешканця Лодзі стався в обідню пору 11 липня у центрі міста, на проспекті Пілсудського. За інформацією Максиміліана Ясяка із міського управління поліції Лодзі, постраждалий розмовляв по телефону. Поруч з ним саме проходив нападник, вдарив його, а потім обсипав лайкою, заявляючи, що йому не місце в Польщі.

Ймовірно, зловмисник сприйняв його за українця і двічі вдарив по голові. Потерпілого шпиталізували із травмами носа і щелепи, він написав заяву у поліцію.

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Правоохоронці вивчають записи із камер відеоспостереження у цьому районі, але також просять зголоситися очевидців.

Нагадаємо, у польському місті Бельсько-Бяла затримали чоловіка, який грубо ображав українських дівчат в автобусі. Чоловік, який називав дітей «шмаркачками, що виросли на польських грошах» та «українськими к*рвами», виявився працівником транспортної компанії.