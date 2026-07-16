Більша половина опитаних поляків підтримує військову допомогу Україні

Понад половина громадян Польщі підтримує продовження військової допомоги Україні, однак кількість прихильників такої позиції суттєво зменшилася порівняно з початком повномасштабної війни. Про це свідчать результати опитування IBRiS, пише Rzeczpospolita.

Згідно з дослідженням, 52,2% опитаних вважають, що Польща має й надалі надавати Україні військову підтримку. Водночас 45,2% респондентів виступають проти, а ще 2,5% не змогли визначитися з відповіддю.

При цьому однозначно за продовження підтримки України висловилися 22,6%, а однозначно проти – 23,7% – у цій групі переважали прихильники опозиційних партій.

Для порівняння, у 2022 році ідею військової підтримки України схвалювали 77,5% опитаних поляків.

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До слова, на початку липня Польща оприлюднила інформацію про військову допомогу Україні. Так, за 2022–2023 роки вартість поставленого озброєння становила близько 3,4 млрд євро, а вся військова допомога Україні з 2024 року сягнула 350 млн євро.

До слова, нещодавно кандидат у премʼєри від найбільшої опозиційної партії «Право і справедливість» Пшемислав Чарнек заявив, що Польща мала би «змусити ЄС» зупинити фінансування зброї для України та її відбудови, вимагаючи поступок в історичних питаннях.