Єврокомісію закликали погодитися на фінансування закупівлі ракет Patriot за рахунок кредиту ЄС

Польща разом із ще вісьмома країнами Європейського Союзу звернулася до Європейської комісії із закликом дозволити фінансувати закупівлю американського озброєння для України, зокрема ракет-перехоплювачів до систем протиповітряної оборони Patriot. Про це у середу, 8 липня повідомила польська радіостанція RMF FM, журналіст якої ознайомився зі спільним листом міністрів оборони.

Документ підписали міністри оборони Польщі, Німеччини, Нідерландів, Данії, Швеції, Фінляндії, Литви, Латвії та Естонії. Лист адресовано верховній представниці ЄС із закордонних справ Каї Каллас та єврокомісару з питань оборони Андрюсу Кубілюсу.

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У зверненні міністри наголошують, що Україна має нагальну потребу в озброєнні, яке європейська оборонна промисловість наразі не може виробити в необхідних обсягах або у стислі терміни. Йдеться, зокрема, про ракети PAC-3 для систем Patriot, ракети AIM-120 AMRAAM для винищувачів F-16 і комплексів NASAMS, балістичні ракети ATACMS, хибні цілі ADM-160 MALD та протирадіолокаційні ракети AGM-88 HARM. Усі ці системи переважно виробляються у США.

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Наразі правила використання оборонної позики ЄС обсягом 90 млрд євро передбачають, що щонайменше 65% вартості закупленого озброєння має походити з країн ЄС або України. Ця вимога є частиною принципу «Made in Europe», який має підтримувати європейську оборонну промисловість. Саме тому дев'ять країн закликали Єврокомісію максимально широко застосувати передбачені законодавством винятки, щоб дозволити фінансування американського озброєння для Києва.

У листі також міститься заклик не затягувати із затвердженням українських планів закупівель. На думку міністрів, будь-яке зволікання призведе до затримки постачання критично важливого озброєння, необхідного для захисту України та збереження людських життів

До слова, у вівторок, 7 липня, Норвегія, Канада, Данія та Німеччина домовилися спільно профінансувати закупівлю для України ракет-перехоплювачів до систем Patriot. Постачання здійснюватимуть у межах програми PURL, за якою НАТО координує закупівлю американського озброєння для Києва.

Щоб прискорити передачу, частину ракет планують надати країни, які вже мають комплекси Patriot на озброєнні, а решту закуплять безпосередньо у виробника в США. Кількість ракет і загальну вартість закупівлі наразі не розголошують. Водночас внесок Норвегії становитиме 3 млрд норвезьких крон (близько 1,2 млрд грн).

Нагадаємо, у ніч на понеділок, 6 липня, Росія завдала чергового масованого удару по Україні, застосувавши 419 ракет та дронів. Повітряні сили ЗСУ перехопили 363 повітряні цілі, зокрема крилаті ракети Х-101 та «Калібр», а також 351 ударний БпЛА. Водночас не вдалося збити жодну балістичну ракету через дефіцит ракет-перехоплювачів до Patriot.

На озброєнні Повітряних сил України перебуває приблизно 5–6 систем Patriot, що використовують зенітні керовані ракети класу «земля – повітря» PAC-2 GEM-T та PAC-3 MSE. Виробничий цикл виготовлення однієї такої ракети дуже тривалий і може становити до двох років. Така тривалість пояснюється великою кількістю високотехнологічних компонентів, які виробляють десятки й сотні різних підприємств. За даними американських виробників, у ланцюгу постачання PAC-3 MSE бере участь понад 400 підприємств. Затримка навіть одного постачальника може призупинити складання готової ракети. Вартість однієї ракети PAC-3, яка здатна перехоплювати балістичні цілі, становить понад 3,8 млн доларів.