У банці, у пакеті або на мінеральній воді: три способи зробити малосольні огірки
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Малосольні огірки можна приготувати кількома простими способами – у банці з холодним розсолом, у пакеті або на мінеральній воді. Кожен варіант має свої переваги: класичний рецепт потребує кількох днів, огірки в пакеті будуть готові значно швидше, а мінеральна вода допоможе зробити їх особливо хрусткими. Рецепти від Shuba.
Швидкі малосольні огірки в пакеті
Інгредієнти
|Огірки
|1 кг
|Часник
|2 зубчики
|Сіль
|2 ст. л.
|Цукор
|1 ст. л.
|Кріп
|1 пучок
Спосіб приготування:
Крок 1
Замочіть огірки в холодній воді на 1 годину.
Крок 2
Добре помийте огірки та складіть їх у міцний харчовий пакет.
Крок 3
Помийте кріп, очистьте часник і дрібно наріжте їх.Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Крок 4
Додайте кріп і часник до огірків.
Крок 5
Всипте сіль і цукор.
Крок 6
Щільно зав’яжіть пакет і добре струсіть його, щоб спеції рівномірно розподілилися.
Крок 7
Покладіть пакет у холодильник щонайменше на 10 годин.
Крок 8
За можливості залиште огірки на добу, так вони краще просоляться.
Малосольні огірки на мінеральній воді
Інгредієнти
|Огірки
|2 кг
|Часник
|8 зубчиків
|Чорний перець горошком
|8 шт.
|Кріп
|1 пучок
|Газована мінеральна вода
|2 л
|Сіль
|60 г
Спосіб приготування:
Крок 1
Добре помийте огірки та кріп. За бажанням замочіть огірки в холодній воді на 1 годину.
Крок 2
Очистьте часник і наріжте його пластинками.
Крок 3
Підготуйте чисту велику банку або кілька менших.
Крок 4
Викладіть на дно частину кропу, часнику та чорного перцю.
Крок 5
Щільно складіть огірки в банки, а між ними розподіліть решту кропу та часнику.
Крок 6
Налийте мінеральну воду в окрему ємність, додайте сіль і перемішайте до повного розчинення.
Крок 7
Залийте огірки мінеральним розсолом, щоб вони були повністю покриті рідиною.
Крок 8
Накрийте банки кришками та поставте в холодильник. Залиште огірки приблизно на 24 години, після чого подавайте до столу.
Малосольні огірки в банці
Інгредієнти
|Огірки
|1 кг
|Часник
|4 зубчики
|Парасольки кропу
|4 шт.
|Кам’яна сіль
|1/2 склянки
|Холодна вода
|2,5 л
Спосіб приготування:
Крок 1
Замочіть огірки в холодній воді на 1 годину.
Крок 2
Добре помийте трилітрову банку та кришку.
Крок 3
Очистьте часник і помийте парасольки кропу.
Крок 4
Викладіть на дно банки кріп і часник.
Крок 5
Ще раз промийте огірки, зріжте кінчики та щільно складіть їх у банку.
Крок 6
Засипте огірки сіллю та залийте холодною водою.
Крок 7
Закрийте банку капроновою кришкою та добре струсіть, щоб сіль почала розчинятися.
Крок 8
Поставте банку в темне прохолодне місце. Періодично струшуйте її. Залиште огірки на 3–4 дні, після чого подавайте до столу.