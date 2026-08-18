Малосольні огірки можна приготувати кількома простими способами – у банці з холодним розсолом, у пакеті або на мінеральній воді. Кожен варіант має свої переваги: класичний рецепт потребує кількох днів, огірки в пакеті будуть готові значно швидше, а мінеральна вода допоможе зробити їх особливо хрусткими. Рецепти від Shuba.

Швидкі малосольні огірки в пакеті

Інгредієнти Огірки 1 кг Часник 2 зубчики Сіль 2 ст. л. Цукор 1 ст. л. Кріп 1 пучок Спосіб приготування: Крок 1 Замочіть огірки в холодній воді на 1 годину. Крок 2 Добре помийте огірки та складіть їх у міцний харчовий пакет. Крок 3 Помийте кріп, очистьте часник і дрібно наріжте їх. Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google Додати Крок 4 Додайте кріп і часник до огірків. Крок 5 Всипте сіль і цукор. Крок 6 Щільно зав’яжіть пакет і добре струсіть його, щоб спеції рівномірно розподілилися. Крок 7 Покладіть пакет у холодильник щонайменше на 10 годин. Крок 8 За можливості залиште огірки на добу, так вони краще просоляться.

Малосольні огірки на мінеральній воді

Інгредієнти Огірки 2 кг Часник 8 зубчиків Чорний перець горошком 8 шт. Кріп 1 пучок Газована мінеральна вода 2 л Сіль 60 г Спосіб приготування: Крок 1 Добре помийте огірки та кріп. За бажанням замочіть огірки в холодній воді на 1 годину. Крок 2 Очистьте часник і наріжте його пластинками. Крок 3 Підготуйте чисту велику банку або кілька менших. Крок 4 Викладіть на дно частину кропу, часнику та чорного перцю. Крок 5 Щільно складіть огірки в банки, а між ними розподіліть решту кропу та часнику. Крок 6 Налийте мінеральну воду в окрему ємність, додайте сіль і перемішайте до повного розчинення. Крок 7 Залийте огірки мінеральним розсолом, щоб вони були повністю покриті рідиною. Крок 8 Накрийте банки кришками та поставте в холодильник. Залиште огірки приблизно на 24 години, після чого подавайте до столу.

Малосольні огірки в банці