Із фракції Мар’яна Безугла вийшла у липні 2024 року

Народна депутатка Мар’яна Безугла у вівторок, 18 серпня, знову приєдналася до парламентської фракції «Слуга народу». Із фракції вона вийшла у липні 2024 року та відтоді була позафракційною.

За словами депутатки, вона вирішила знову вступити до «Слуги народу», щоб отримати можливість створити тимчасову спеціальну комісію, яка займатиметься питаннями військової юстиції. Безугла зазначила, що очолювати таку комісію позафракційний депутат не може.

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Ще однією причиною свого рішення вона назвала бажання мати стабільне право брати участь у всіх парламентських нарадах. Водночас Безугла припустила, що її повернення до фракції може бути тимчасовим.

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Про намір знову стати членкинею «Слуги народу» депутатка заявляла ще 15 липня. Тоді вона пояснювала рішення блокуванням постанови ТСК щодо системи військової юстиції. Безугла стверджувала, що керівник регламентного комітету Григорій Кальченко посилається на положення Регламенту Верховної Ради, відповідно до якого позафракційний депутат нібито не може очолювати ТСК.

«Отже, мені прийдеться вступити до “Слуги народу”, щоб він перестав гратися комами й пропустив постанову до зали. І нарешті ми з колегами отримали мандат на військову юстицію, що мало бути зроблено багато років тому», – писала депутатка.

Нагадаємо, Безугла вперше заявила про намір залишити фракцію та партію «Слуга народу» у січні 2024 року. Однак тоді її заяву не прийняли, пояснивши це нібито неправильним оформленням документа. У липні того ж року депутатка повторно подала заяву про вихід. Її підтримало керівництво Верховної Ради, після чого Безугла стала позафракційною.