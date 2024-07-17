У лютому Безугла вже писала заяву на вихід з фракції та партії «Слуга народу»

Депутатка Верховної Ради Мар’яна Безугла заявила, що знову надіслала заяву про вихід з фракції «Слуга народу». Раніше вона це робила у лютому. Про це депутатка повідомила на своїй Facebook-cторінці у середу, 17 липня.

Своє рішення депутатка пояснила тим, що не розуміє пріоритети колег по комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Також вона зазначила, що представники фракції в комітеті «об'єднуються з опозицією у питаннях саботажу».

«Вони працюють спільно з фракціями “ЄС”, “Голос” та “Батьківщина” щодо цього. І все це робиться “підкилимно”», – додала Безугла.

За її словами, комітет витиснув критичні реформи, що стосуються державної таємниці, СБУ, військової поліції, нові статути ЗСУ на заміну радянським тощо, які планувалися ще з 2019 року. А колеги по фракції завдали їй «найбільших атак» після конфлікту з комітетом з питань нацбезпеки й оборони на ґрунті критики військового керівництва і закону про мобілізацію.

Згодом Мар’яна Безугла опублікувала відео, на якому перший заступник голови Верховної Ради Олексій Корнієнко зачитує її заяву про вихід з фракції «слуг».

Народні депутати Ярослав Железняк та Олексій Гончаренко підтвердили, що Безугла вийшла з фракції за власною заявою. Гончаренко уточнив, що Безугла пройшла до Верховної Ради по мажоритарному округу, тому мандат вона не втрачає. Наразі у фракції «Слуга народу» офіційно залишається 234 депутати.

Зазначимо, 11 січня Марʼяна Безугла вперше написала заяву про вихід із фракції та партії «Слуга народу», наступного дня її заяву ухвалили. У лютому депутатка повідомила, що її офіційно виключили з політичної партії «Слуга народу». А вже у квітні Марʼяна Безугла заявила, що вирішила залишитись у складі фракції «Слуга народу», щоб «не підводити президента у важкі часи».

Мар’яна Безугла відома критикою військового керівництва України, ініціативами щодо покарання військовозобов’язаних українців за кордоном, заявами про мобілізацію жінок, волонтерів та іншими скандальними дописами у соцмережах, які викликають неоднозначну реакцію в суспільстві. Депутати неодноразово ініціювали відкликання Безуглої з посади заступниці голови комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, а також – підкомітету з питань демократичного цивільного нагляду і контролю. Однак парламент так і не розглядав заяв постанови про звільнення народної депутатки.

15 липня комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки ухвалив рішення про відкликання народної депутатки Мар’яни Безуглої з голови підкомітету з питань демократичного цивільного контролю. До того народний депутат Федір Веніславський повідомив, що подасть заяву до ДБР на свою колегу по парламентському комітету з питань нацбезпеки й оборони Мар’яну Безуглу через розголошення нею інформації із закритого засідання комітету. Як пише рух «Чесно» допис Безуглої з критикою дій Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та розповіді про те, що і як відбулося на засіданні Комітету ВРУ з питань нацбезпеки, зараз активно цитується ворогом.