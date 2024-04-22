Марʼяна Безугла стверджує, що «не хоче підводити» президента України

Народна депутатка Марʼяна Безугла повідомила, що вирішила залишитись у складі фракції «Слуга народу». Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook у понеділок, 22 квітня.

За її словами, вона залишається, щоб «не підводити» президента України Володимира Зеленського у «важкі часи».

«Можна було б скандалити, вимагати, щоб одну саме мене відпустили, але навіщо. Якщо просять не хитати і так складну ситуацію», – написала Безугла у дописі.

Народна депутатка зазначила, що їй «далеко не все подобається», однак вона спробує покращити те, що в її силах. Вона також наголосила, що не повертатиметься у партію «Слуга народу».

Нагадаємо, що 11 січня Безугла повідомила, що написала заяву на вихід із фракції та партії «Слуга народу». 12 січня її заяву прийняли.

16 січня Верховна Рада відмовилася виносити на розгляд постанову про звільнення Безуглої з посади заступниці голови комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Відповідна постанова з’явилася після серії дописів Безуглої з критикою тодішнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

6 лютого Безуглу виключили з партії «Слуга народу».