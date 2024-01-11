У Верховній Раді Мар’яна Безугла залишиться як депутатка-мажоритарниця

Депутатка Верховної Ради та заступниця голови парламентського Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Мар’яна Безугла заявила, що написала заяву на вихід з фракції та партії «Слуга народу». Про це вона написала у Facebook у ніч на 11 грудня.

Нардепка заявила, що підтримує президента Зеленського, проте не хоче мати зв'язки із «нардепами фракції, які встромляють ніж у спину».

«Слабка фракція та партія у війну мені не потрібна. Продовжу підтримувати ініціативи Президента, але не хочу мати спільні зобов’язання з нардепами фракції, які встромляють ніж у спину», – зазначила вона.

За словами депутатки, вона написала заяву на вихід з фракції та партії «Слуга народу».

Безугла також заявила, що їй «не потрібна квота заступника голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки» за умов, які нібито їй нав’язують.

За її словами, вона залишатиметься «мажоритарним депутатом Оболонського району з усіма зобов’язаннями відкритості та роботи з громадянами».

Нагадаємо, що на засіданні Верховної Ради 10 січня народні депутати не змогли внести до порядку денного питання звільнення Безуглої з посади заступника голови Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

5 січня стало відомо, що парламентський Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендував відсторонити Безуглу від посади заступниці голови комітету. Причиною стали неодноразові маніпулятивні заяви депутатки, спрямовані передусім на дискредитацію головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.