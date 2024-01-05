Мар'яна Безугла заявила, що комітет надав таку рекоментацію за час її відсутності на засіданні

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендував відсторонити народну депутатку від «Слуги народу» Мар’яну Безуглу з посади заступника голови комітету. Про у п’ятницю, 5 січня, повідомив народний депутат фракції «Батьківщина» Вадим Івченко.

«Сьогодні Комітет з питань безпеки, оборони та розвідки прийняв рішення про відкликання Мар’яни Безуглої з посади заступниці голови Комітету. Я, особисто, голосував «за»», – написав він у Facebook.

Тепер за цю пропозицію мають проголосувати нардепи під час засідання.

Сама ж народна депутатка Мар’яна Безугла відреагувала на інформацію про відкликання її з посади заступника голови комітету Верховної Ради з національної безпеки. Вона нагадала, що рішення згідно може бути прийняте тільки в залі парламенту.

«Зроблено все було максимально підступно: голова Комітету поставив на голосування, коли я його попередила, що запізнюсь на засідання, за моєї відсутності; а колеги проголосували», – написала вона у Facebook.

Як уточнив дещо пізніше депутат від «Європейської Солідарності» Олексій Гончаренко, відкликання Безуглої стало ініціативою голови комітету, депутата від «Слуги народу» Олександра Завітневича.

Хто така Мар’яна Безугла і чим вона відома?

Народна депутатка України 9-го скликання від партії «Слуга народу» Мар’яна Безугла є заступницею голови Комітету парламенту з питань національної безпеки, головою підкомітету з питань демократичного цивільного нагляду та контролю. Попри свою недовгу роботу в Міноборони, де вона через медичну освіту займалася реформуванням медичних служб в складі ЗСУ, Безугла не має безпосереднього стосунку до військової справи.

З початку широкомасштабного вторгнення депутатка неодноразово потрапляла в скандали, переважно через свої голослівні та маніпулятивні заяви. Їй закидали дискредитацію українських військових, зокрема, головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

У лютому 2023 року колега Безуглої по партії Федір Веніславський запропонував відкликати її з комітету з нацбезпеки. Таку пропозицію він пояснював тим, що депутатка надала колегам по комітету «завідомо недостовірну інформації, що саме по собі містить ознаки кримінального правопорушення». Тоді вона надала неправдиву інформацію про «узгодження нею з ГУР МОУ» редакції законопроекту №4210, який пропонував у період дії воєнного стану забезпечити можливість призначення міністром оборони України військового без його відставки зі служби. Як стало відомо пізніше, ГУР МОУ насправді не підтримувало законопроект №4210.

Безугла також є авторкою скандального законопроекту №7351 який фактично надавав право командирам самостійно вбивати військовослужбовців за невиконання наказів без будь-яких доведених обставин. Попри те, що законопроект пройшов профільну раду, зазнав значної критики у соцмережах та ЗМІ та був без пояснень відкликаний.

Найбільшої «популярності» Безугла набула після різких випадів у бік головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. При цьому у своїй критиці вона часто маніпулювала фактами, навіть вдаючись до вигадок. Зокрема нардепка фактично звинуватила його в співпраці з екс-регіоналом Сергієм Ківаловим (Залужний у той час якраз планував захист дисертації в Одеській юридичній академії, яку очолює Ківалов). Вказуючи на надмірну, на її думку, «ідеалізацію» Головкома Безугла згодом заявила, що військове керівництво нібито не має плану війни на 2024 рік, оскільки не показало його в Комітеті. Через це вона закликала відправити Залужного у відставку. Як виявилось, Залужний не мав подавати план і його не вимагали в Комітеті. Наприкінці листопада 2023 року у Верховній Раді нардепи ініціювали відкликання Мар'яни Безуглої з комітету нацбезпеки.

Не залишилась осторонь депутатка і навколо обговорень нових проектів закону про мобілізацію. Однією із останніх її ініціатив, було опитування на сторінці у Facebook, де народна депутатка запитувала думку своїх підписників щодо можливості «легального відкупу» від мобілізації.

«Чи підтримуєте Ви можливість плати за бронь від мобілізації: «плачу за воюючого»?. Наприклад, 200 тис. грн / місяць. Це може стосуватися також приватного бізнесу, компаній щодо своїх співробітників тощо», – запитала вона.

Це опитування у Мережі викликало шквал негативних коментарів.