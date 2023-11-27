У понеділок, 27 листопада, ведучий ZAXID.NET Новин Андрій Дрозда розповість про те, хто і для чого поглиблює конфлікт між політичним керівництвом і військовим командуванням України.

Секретар РНБО Олексій Данілов в новому інтерв’ю виданню The Times заявив, що Росія активізувала в Україні мережу своїх шпигунів. Данілов каже, що Росія намагається «вбити клин між політичним і військовим керівництвом України» і скористатися «так званою напругою» між президентом Володимиром Зеленським і головнокомандувачем Збройних сил України Валерієм Залужним.

Імен російських агентів секретар РНБО не називав, але схоже, що план Кремля уже почали втілювати деякі депутати з партії «Слуга народу». Заступниця голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, народна депутатка Мар’яна Безугла розкритикувала Валерія Залужного і закликала відправити його у відставку. Безугла заявила, що військове керівництво нібито не має жодного плану війни на наступний 2024 рік.

«Як ви бачите війну? Чому створення бригади, а не доукомплектування існуючих? Скільки коштуватиме бригада, нова бригада? Це ж ще нові штаби, що з бойовими підрозділами? Чи закладати кошти під ротацію і демобілізацію? Що з навчанням? Що з ротаціями? Чому в 2024 не закладена закупівля турнікетів взагалі, наприклад? Ви розумієте, що один загиблий коштує державі 15 млн грн, а турнікет типу САТ – в 10 тис раз менше? Окрім трагедії загибелі як такої», – написала нардепка у Facebook.

Допис Безуглої більш ніж повністю складається з питань про кошторис війни і скидається на маніпуляцію емоціями. Саме це й помітили у заявах депутатки аналітики спільноти InformNapalm. Вони назвали допис Безуглої таким, що має «ознаки спланованої ІПСО в інтересах певних політичних груп та грає на руку країні-агресору РФ». InformNapalm пише, що Безугла вже підриває морально-психологічний стан українських військових. Депутатці нагадали, що ніхто з командування ЗСУ не повинен їй доповідати про стратегічні плани, адже Безугла всього лише заступниця голови парламентського комітету і не бере участі у ставці Верховного головнокомандувача.

Важливо, що публічно вибрики Безуглої не підтримали навіть її колеги по партії «Слуга народу» і по комітету з питань національноїх безпеки та оборони. Представник президента в Раді Федір Веніславський заявив, що поведінка Мар’яни Безуглої неприпустима, а її перебування в комітеті «може становити реальну загрозу національній безпеці». Згодом нардепи ініціювали відкликання Безуглої з комітету з питань національної безпеки. Серед них – нардепи від «Європейської солідарності», «Батьківщини» та її однопартійці зі «Слуги народу»

У соціальних мережах допис Безуглої викликав бурхливу і негативну реакцію тисяч українців. Лише людині, яка останні кілька років пролежала в комі, неясно, що Мар’яну Безуглу в народі сприймають виключно як неврівноважену особу, через яку запускають провокації і збурення в суспільстві. І в цьому випадку депутатка по суті повторила тези, які раніше озвучив голова фракції «Слуга народу» у Верховній Раді Давид Арахамія.

Саме Арахамія в нещодавньому інтерв’ю публічно сказав про відсутність плану на війну від Генельного штабу ЗСУ, тож виглядає, що Мар’яну Безуглу, немов торпеду, запустили підсилити цю тему в інформаційному просторі. Тему, яка працює на конфлікт і розбрат на всіх рівнях нашого суспільства.

А ще дуже погано, що вкиди від Арахамії і Безуглої чують і бачать наші партнери на Заході. Їх чітко фіксують також у Кремлі, тож коли президент Зеленський заявляє про «Майдан-3» як ворожу спецоперацію, то варто хоча б спробувати цій операції так явно не підігрувати.

Проблема Офісу президента також у тому, що суспільна думка в питанні зняття Залужного з посади не на боці Банкової. Рівень підтримки Президента і Головнокомандувача ЗСУ приблизно рівний і коливається близько від позначки 90%. Натомість звільнення Залужного не лише суттєво підірве довіру до президента, але й не призведе до посилення оборонної допомоги і перемог на полі бою в оглядовій перспективі. Як наслідок, це ще більше посилить суспільний негатив до політичного керівництва, а що тоді? На Банковій почнуть кричати, що то насправді генерал Сирський поганий воєначальник? Це вже нікого не буде цікавити.

Ми стоїмо на порозі дуже важливого і важкого етапу війни, тож сьогодні дуже важливо спокійно відповісти собі на питання: чи кожен з нас готовий працювати на перемогу? Пошуки крайнього за минулі невдачі та гучні звинувачення точно не зміцнюють нашої єдності та обороноздатності. Наріз ж українські громадяни поводять себе більш зріло і відповідально, ніж представники так званих «політичних еліт». Отож не втрачаймо віру одне в одного.