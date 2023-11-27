У Раді пропонують звільнити Безуглу з посади заступниці голови Комітету з нацбезпеки та оборони

У Верховній Раді нардепи ініціювали відкликання з двох посад у Комітет з питань національної безпеки депутатки від «Слуги народу» Мар'яни Безуглої, яка потрапила у скандал через заклик відправити у відставку головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Про це 27 листопада повідомили ініціатори відкликання, серед яких нардепи від «Європейської солідарності», «Батьківщини» і однопартійці Безуглої зі «Слуги народу».

Спершу у Верховній Раді було зареєстровано два проекти постанови авторства Федора Веніславського («Слуга народу») та Ірини Геращенко («Європейська солідарність») про відкликання Безуглої з посади з посади заступниці голови комітету. З таким же зверненням виступив народний депутат від «Батьківщини» Олексій Кучеренко, а згодом відсторонення Безуглої підтримав народний депутат від «Слуги народу» Ігор Кривошеєв.

Після цього, нардепка від «Європейської солідарності» Ірина Фріз, яка також є у комітеті з питань нацбезпеки, ініціювала звільнення Безуглої зі ще однієї посади – голови підкомітету з питань демократичного цивільного нагляду та контролю. Ірина Фріз пояснила, що для відкликання Мар’яни Безуглої з посади заступниці комітету потрібно рішення парламенту, яке нібито блокується попри наявність вже двох постанов. А для позбавлення керівництва підкомітету достатньо рішення Комітету з нацбезпеки.

Джерела «Бабеля» в керівництві СН кажуть, що депутати вимагають виключити Безуглу з фракції — вони від неї «втомилися». Також є підозра, що Безугла робить подібні заяви на чиєсь прохання, але ніхто не знає, на чиє.

Хто така і чим відома Мар'яна Безугла

Мар'яна Безугла – народна депутатка України 9-го скликання від партії «Слуга народу», заступниця голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, голова підкомітету з питань демократичного цивільного нагляду та контролю. Мар’яна Безугла не має безпосереднього стосунку до військової справи, хоча певний час працювала в Міноборони. Там вона займалася реформуванням медичних служб у Збройних силах, оскільки має медичну освіту.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ Безугла неодноразово потрапляла у скандали. Депутатка була авторкою скандального законопроекту №7351 який фактично надавав право командирам самостійно вбивати військовослужбовців за невиконання наказів без будь-яких доведених обставин. Законопроект пройшов профільну раду, зазнав значної критики у соцмережах та ЗМІ та був без пояснень відкликаний.

Також Мар'яну Безуглу було запропоновано відкликати з комітету з нацбезпеки ще на початку 2023 року, коли та надала неправдиву інформацію про «узгодження нею з ГУР МОУ» редакції законопроекту №4210, який пропонував у період дії воєнного стану забезпечити можливість призначення міністром оборони України військового без його відставки зі служби. Документально вона підтвердити свої слова не змогла. При тому, що голова Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що ГУР МОУ не підтримувало законопроект №4210.

Мар'яна Безугла і Валерій Залужний

Від початку листопада Мар'яна Безугла почала різко критикувати головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. При цьому у своїй критиці вона часто маніпулювала фактами, відверто вигадуючи деякі з них. Все почалося 7 листопада, коли стало відомо, що Валерій Залужний планує захист дисертації в Одеській юридичній академії, яку очолює Сергій Ківалов. Вже наступного дня Безугла розповіла про нібито свої спроби відмовити Залужного від «співпраці з екс-регіоналом Сергієм Ківаловим».

Не отримавши відповіді, через кілька тижнів Безугла знову зробила провокативний допис, в якому заявила, що Залужний – «жива людина, з якої роблять ідола, щоб потім просто використати». Таким чином вона дорікнула головнокомандувачу ЗСУ через зустрічі з відомою волонтеркою Даною Яровою, з якою нардепка до цього посварилась.

Валерій Залужний знову проігнорував випади Безуглої, натомість речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат іронічно заявив, що Безугла «якимось дивом» потрапила до нього у друзі на Facebook, після чого видалив її через дискредитацію Валерія Залужного. У відповідь депутатка написала, що, на її думку, речник Повітряних сил «вскрив кабінетну культуру всередині ЗСУ».

Народна депутатка від партії «Слуга народу» Мар'яна Безугла у Facebook заявила, що головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний має піти у відставку. За її словами, військове керівництво нібито не надало жодного плану на 2024 рік і пропозицій для зміни системи Збройних сил України.

Вже 26 листопада Безугла знову накинулася із критикою на головнокомандувача ЗСУ. Цього разу вона поскаржилася, що військове керівництво нібито не має плану війни на 2024 рік, головнокомандувач ЗСУ не зміг надати їй план задуму на 2024. Через це вона закликала відправити Залужного у відставку.

Водночас у коментарі Суспільному секретар комітету, народний депутат Роман Костенко сказав, що Залужний не мав подавати план і його не вимагали не комітеті.