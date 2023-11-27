Олексій Данілов пояснив, з якою метою РФ активізувала в Україні мережу шпигунів

Російські спецслужби активізували мережу «сплячих» шпигунів в Україні за останні два місяці, оскільки президент РФ Владімір Путін намагається дестабілізувати ситуацію в нашій країні та підірвати її єдність. Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов в інтерв’ю The Times.

За його словами, Росія активізувала мережу шпигунів у державних установах, зокрема, в Службі безпеки України, щоб підірвати єдність країни. Данілов зазначив, що російські агенти перебувають у спецслужбах країни з 1991 року, діставшись Києву у спадок від КДБ.

Мета російських агентів – вбити клин між політичним і військовим керівництвом України, а також розпалити антиурядові настрої серед населення.

«Вони (росіяни – ред.) розуміють, що не можуть виграти військовим шляхом, тому спроби внутрішньої дестабілізації стали пріоритетом», – сказав він.

Данілов також зазначив, що Росія намагається скористатися «так званою напругою» між президентом Володимиром Зеленським та головнокомандувачем Збройних сил України Валерієм Залужним.

За його словами, попри вжиті заходи державі не вдалося повністю «очистити спецслужби від зрадників».

Доповнено. Згодом у Службі безпеки України пояснили, що слова секретаря РНБО Олексія Данілова про нібито шпигунів РФ у СБУ неправильно інтерпретували. Як пише «РБК-Україна», в СБУ стверджують, що насправді ж, це не відповідає дійсності, а наші спецслужби регулярно нейтралізують будь-які спроби ворога використати ворожу агентуру.

«Протидія спробам ворожих спецслужб налагодити свої агентурні мережі та дестабілізувати ситуацію в Україні є одним із ключових напрямків діяльності СБУ. Ми фіксуємо такі прояви та системно й ефективно нейтралізуємо діяльність тих, хто має намір шкодити державній безпеці», – повідомили в прес-службі СБУ.

У відомстві нагадали, що протягом 2022-2023 років Служба безпеки викрила понад 2 тис. зрадників і встановила понад 300 агентів іноземних спецслужб.

«Серед викритих у тому числі – народні депутати Віктор Медведчук, Андрій Деркач, Олександр Пономарьов, Олександр Дубінський, екс-очільник Головного управління СБУ в Криму Олег Кулініч та інші», – зазначили в СБУ.

Такі результати, зокрема, стали наслідком того, що СБУ посилила напрям контррозвідувальної діяльності, змінила кадрові підходи до своєї роботи та пройшла шлях внутрішнього очищення, акцентували в спецслужбі.