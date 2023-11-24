У Харкові судитимуть працівника «Укренерго», який здавав росіянам інформацію про стан енергосистеми України

У Харкові судитимуть 62-річного працівника «Укренерго». За даними слідчих, чоловік через свого товариша на Луганщині передавав росіянам інформацію про найуразливіші об’єкти в енергетичній системі України. Про це у п’ятницю, 24 листопада, повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

Слідчі встановили, харків’янин, який працював у регіональному підрозділі «Укренерго», підтримував дружні стосунки зі своїм колишнім колегою, який проживає на тимчасово окупованій території Луганської області.

«Маючи повний доступ до робочої бази даних, харків’янин передавав своєму екс-колезі інформацію про роботу об’єднаної енергетичної системи України та найуразливіших місць енергетичного комплексу держави. Після отримання необхідних даних про українські АЕС, ТЕС та ТЕЦ мешканець Луганщини передавав їх представникам Російської Федерації», – йдеться у повідомленні.

Ця інформація була потрібна росіянам, щоб планувати ракетні удари та вивести з ладу енергетичну інфраструктуру України. Харків’янину оголосили про підозру у держаній зраді, йому загрожує довічне ув’язнення із конфіскацією майна. Наразі чоловік перебуває під вартою.