В енергосистемі України 22 листопада зафіксували дефіцит електроенергії, українців закликали ощадливо споживати ресурт протягом доби. Про це повідомляє прес-служба НЕК «Укренерго».

Диспетчерський центр «Укренерго» прогнозує, що у вечірні години він може збільшитися. Основними причинами дефіциту є збільшення споживання через похолодання, підвищена аварійність блоків електростанцій та недостатність обсягів імпорту електроенергії з ЄС.

«Закликаємо українців ощадливо споживати електроенергію протягом доби. Не вмикайте одночасно потужні електропристрої, вимикайте світло в порожніх приміщеннях, перенесіть прання на нічні години», – зазначили в «Укренерго».

Крім цього станом на ранок 22 листопада через бойові дії та з інших причин без світла залишається 427 населених пунктів. Через обстріли є нові пошкодження в мережах обленерго в Донецькій, Запорізькій, Харківській областях. Аварійно-відновлювальні роботи проводять в залежності від ситуації з безпекою та з дозволу військових.

Нагадаємо, торік, починаючи з 10 жовтня і до лютого росіяни масовано обстрілювали українську енергосистему, випускаючи по кілька десятків ракет за одну атаку. Такі атаки траплялися регулярно – приблизно раз на тиждень. Через це в Україні були запроваджені графіки відключень світла, а у дні атак були тривалі знеструмлення. Дефіцит в українській енергосистемі подолати влалося лише у лютому 2023 року.