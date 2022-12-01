Росія зруйнувала найсучаснішу високовольтну електропідстанцію України – ПС 500 кВ «Кремінська» в Луганській області, повідомив голова правління оператора енергосистеми України «Укренерго» Володимир Кудрицький.

За його словами, підстанцію, аналогів якої немає в Європі, побудували у 2018-2020 роках. Вона обійшлася Україні в 1,28 млрд грн.

«Вона була необхідна в системі для того, щоб забезпечувати надійне енергоживлення для близько 500 000 споживачів, які потерпали від постійних перебоїв зі світлом через обстріли з 2014 року», – пояснив Кудрицький.

Нещодавно Збройні Сили України деокупували територію підстанції, яку було втрачено під час повномасштабного вторгнення, і Державна екологічна інспекція у Луганській області змогла зняти на відео пошкодження, завдані цьому енергооб'єкту.

На відео – вигляд підстанції в 2020 році і її поточний стан.

Нагадаємо, через масовані російські удари по енергетичних об’єктах на всій території України є проблеми з електропостачанням через дифіцит потужності електроенергії.