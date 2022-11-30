Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав два варіанти відновлення енергосистеми України, яка постраждала від російських обстрілів. Про це він розповів 30 листопада під час свого виступу на саміті G7 у Бухаресті.

За його словами, Україна може купувати електроенергію в країн ЄС, однак ціни на європейському ринку значно вищі, ніж в Україні, тому в такому випадку Україні буде необхідна фінансова підтримка від партнерів.

Другий спосіб передбачає забезпечення України обладнанням, трансформаторами та генераторами, які допоможуть компенсувати нестачу енергії до відновлення пошкодженої росіянами енергетичної інфраструктури.

Зазначимо, що Росія почала прицільно бити по українських енергетичних об’єктах із 10 жовтня, випустивши понад 600 ракет. Дмитро Кулеба закликав партнерів допомогти Україні із обладнанням для відновлення електричних потужностей, а також збільшити поставки систем ППО для захисту об’єктів критичної інфраструктури.

Нагадаємо, що за даними «Укренерго», станом на 30 листопада дефіцит в українській енергосистемі становить 27%. До всіх операторів системи розподілу запроваджені ліміти споживання по кожній області. Через це у всіх регіонах застосовують погодинні аварійні відключення.