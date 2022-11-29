У вівторок, 29 листопада, США схвалили рішення про виділення 53 млн доларів на підтримку української енергосистеми. Про це повідомив журналіст «Голосу Америки» Остап Яриш.

Кошти витратять на придбання критично важливого обладнання для української енергосистеми.

«США виділять $53 млн на підтримку енергосистеми України - Держдеп. Фінансування піде на "придбання критично важливого обладнання" – трансформаторів, автовимикачів, розрядників, транспортних засобів та іншого», – заначив Остап Яриш.

Нагадаємо, що від середини осені Росія посилила обстріли об'єктів критичної інфраструктури України. 23 листопада, Росія завдала масованого ракетного удару по енергетичній інфраструктурі. За даними Генштабу ЗСУ, російські окупанти здійснили 67 пусків крилатих ракет по об'єктах критичної інфраструктури України.

Сили оборони знищили 51 крилату ракету та 5 дронів-камікадзе типу Ланцет. Внаслідок ракетних атак українці у багатьох областях, Києві та інших великих містах залишилися без світла, тепла та електропостачання.

Президент Володимир Зеленський прогнозує, що наступні тижні може бути складним, оскільки Росія готує нові удари по Україні. Він закликав громадян допомагати один одному.