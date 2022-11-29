Росія хоче зберегти, а не посилити, темп ударів по українській критичній інфраструктурі

Росія прагне зберегти, а не посилити, поточний темп ударів по українській критичній інфраструктурі. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

На думку аналітиків, це пояснюється продовженням деградації російського ракетного арсеналу під час попередніх ударів.

«Російські війська, ймовірно, готуються завдати нової хвилі ракетних ударів по Україні найближчого тижня, але така підготовка, ймовірно, спрямована на підтримку останніх темпів ударів, а не на їхню ескалацію через обмеження російського ракетного арсеналу, що тривають», – зазначають дослідники.

Речниця Південного оперативного командування Збройних сил України Наталія Гуменюк зазначила, що 28 листопада в Чорному морі заступив на чергування додатковий російський ракетоносець. За її словами, це є показником підготовки до відновлення хвилі масованих ракетних ударів протягом наступного тижня.

В ISW також нагадали, що президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні 27 листопада попередив, що російські війська готують нову хвилю ударів.

Російські військові блогери також стверджували, що нинішнє угруповання російської авіації та морського флоту означає, що найближчими днями російські сили завдадуть ще однієї серії ракетних ударів.

До слова, раніше в Міноборони України повідомили, що з початку повномасштабного вторгнення російська армія завдала по території України понад 16 тис. ракетних ударів. Близько 220 ударів завдано по об'єктах енергетичної інфраструктури.