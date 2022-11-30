Баржа з плавучою ТЕС турецької компанії Karpowership

Турецька компанія Karpowership, яка володіє найбільшим у світі флотом енергетичних барж, веде переговори Україною про розміщення трьох плавучих ТЕС у Одесі.

Як повідомила топ-менеджерка Karpowership Зейнеп Харези в інтерв'ю Nikkei, загальна потужність цих ТЕС – 300МВт.

«Ми ведемо переговори з одеською владою та української енергетичною компанією Укренерго про розміщення біля Одеси трьох енергетичних установок загальною потужністю 300 МВт», – повідомила вона.

Наразі сторони вирішують комерційні та технічні параметри ТЕС, а також питання безпеки суден. За словами Зейнеп Харези, задля безпеки може знадобитися посередництво Організації Об'єднаних Націй.

«Залежно від потреб і погоджень, ми могли б зробити це до кінця року. Судна готові, і ми можемо розгорнути їх за три тижні», – додала вона.

Зазначимо, що внаслідок масштабних російських обстрілів половина української енергосистеми зазнала пошкоджень. Тепер у всіх регіонах України запровадженні аварійні вимкнення електрики.

Турецька компанія Karadeniz Holding, яка працює під брендом Karpowership, – лідер світового ринку енергетичних барж. Викиди CO₂ від таких електростанцій, які здебільшого працюють на викопному паливі, набагато вищі, ніж у газових ТЕС чи АЕС.