Тестові поставки потрібні для перевірки можливостей імпорту електроенергії з Європи у разі необхідності

Державний енерготрейдер АТ «Енергетична компанія України» (АТ «ЕКУ») 27 листопада 2022 у тестовому режимі імпортував некомерційні обсяги електроенергії з Румунії потужністю 1 МВт протягом двох годин (о 9:00 та 14:00). Про це з посиланням на ЕКУ повідомляє «Укрінформ».

У компанії наголосили, що імпорт електроенергії може стати додатковим інструментом стабілізації енергосистеми України. Тестові поставки потрібні для перевірки технічної можливості імпорту електроенергії з Європи у разі необхідності.

ЕКУ вперше здійснила тестовий імпорт електроенергії із Словаччини 27 жовтня. Другий тестовий імпорт відбувся 19 листопада.

АТ «Енергетична компанія України» є державним трейдером на ринку електроенергії. Компанія здійснює операції з купівлі, продажу, постачання та ринкової оптимізації споживання електроенергії для комерційних споживачів.

Як інформував ZAXID.NET, 23 листопада російські окупанти здійснили масовану ракетну атаку по українських містах. Через масовані ракетні удари низка областей України ввела екстрені вимкнення електроенергії. Зокрема, екстрені вимкнення запровадили у Житомирській, Сумській, Івано-Франківській, Тернопільській, Одеській, Харківській, Хмельницькій та Черкаській областях. На Рівненській, Південноукраїнській та Хмельницькій АЕС 23 листопада спрацював аварійний захист через зниження частоти в енергосистемі. У результаті всі енергоблоки були автоматично відключені.