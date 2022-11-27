Литва виділила Україні ще 2 млн євро на відновлення енергосистеми
Загалом Україна отримала від Литви вже 5 млн євро на енергетику
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Литва надсилає Україні ще 2 мільйони євро на реконструкцію енергетичного сектора, пошкодженого внаслідок російських обстрілів, повідомив литовський міністр оборони Арвідас Анушаускас.
«Литовські енергетичні компанії вже надіслали підтримку на 3 мільйони євро на реконструкцію енергетичного сектора України і ще 2 мільйони євро підтримки надсилаються зараз», – написав міністр у Twitter у неділю, 27 листопада.
Він наголосив, що за останні дні з Литви до України відправили шість вантажівок зі 114 трансформаторами. За словами Анушаускаса, загалом його країна має намір передати 252 трансформатори.
Литва з населенням менше як 2,8 млн уже надала Україні допомогу на понад 640 млн євро, з яких 232 млн – на потреби армії. Так, Україна вже отримала від Литви бронетранспортери, ПЗРК Stinger, протитанкові засоби, засоби індивідуального захисту, міномети, стрілецьку зброю та інше військове обладнання, в тому числі безпілотник Bayraktar TB2.