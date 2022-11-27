Литва надсилає Україні ще 2 мільйони євро на реконструкцію енергетичного сектора, пошкодженого внаслідок російських обстрілів, повідомив литовський міністр оборони Арвідас Анушаускас.

«Литовські енергетичні компанії вже надіслали підтримку на 3 мільйони євро на реконструкцію енергетичного сектора України і ще 2 мільйони євро підтримки надсилаються зараз», – написав міністр у Twitter у неділю, 27 листопада.

Він наголосив, що за останні дні з Литви до України відправили шість вантажівок зі 114 трансформаторами. За словами Анушаускаса, загалом його країна має намір передати 252 трансформатори.

In recent days 6 trucks with 114 transformers were sent from to . In total intends to provide 252 transformers. energy companies have already sent 3 million € worth support for the reconstruction of energy sector of and 2 more million € worth support is sent now. — Arvydas Anušauskas (@a_anusauskas) November 27, 2022

Литва з населенням менше як 2,8 млн уже надала Україні допомогу на понад 640 млн євро, з яких 232 млн – на потреби армії. Так, Україна вже отримала від Литви бронетранспортери, ПЗРК Stinger, протитанкові засоби, засоби індивідуального захисту, міномети, стрілецьку зброю та інше військове обладнання, в тому числі безпілотник Bayraktar TB2.