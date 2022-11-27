Станом на неділю, 27 листопада, 50% споживачів отримують електроенергію та водопостачання. Без електроенергії залишаються 718 населених пунктів. Загалом енергетична ситуація в області покращилась.

Як повідомив голова Львівської ОВА Максима Козицького, без електроенергії у області залишаються 718 міст та сіл області, 314 знеструмлені частково.»

Енергетична ситуація на Львівщині дещо покращилася. Зараз одночасно користуватися електроенергією та водою можуть 50% споживачів Львівської області. Перебоїв з постачанням тепла нема. Без електроенергії 718 населених пунктів нашої області, 314 без живлення частково», – повідомив голова ОВА.

Актуальну інформацію щодо відключень можна переглянути на сайті «Львівобленерго» у розділі «Чому немає світла». У «Львівобленерго» закликають споживачів обмежити споживання електроенергії, аби уникнути нових відключень.

Зазначимо, що у Львові працює 18 пунктів обігріву першої хвилі, якими можна скористатися, щоб зарядити телефон і погрітися, коли вдома немає електропостачання.