Народні депутати вимагали провести голосування щодо постанови про звільнення Безуглої

У середу, 10 січня, відбулося блокування трибуни Верховної Ради для того, щоб не допустити постанову про звільнення скандальної нардепки від «Слуги народу» та заступниці голови Комітету з питань оборони Мар’яни Безуглої. Про це повідомив Ярослав Железняк з партії «Голос».

Депутати «Голосу», за словами Железняка, намагалися поставити на порядок денний постанову щодо звільнення Безуглої з комітету нацбезпеки через її заклики відправити у відставку Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Сама Безугла неодноразово заявляла про те, що Головнокомандувач нібито не має плану досягнення воєнних цілей в російсько-українській війні.

«Вимагали поставити в порядок денний колеги Кривошеєв (“Слуга народу”), Геращенко та Герасімов (“Європейська солідарність”), Разумков (позафракційний), Кабаченко (“Батьківщина”) та Устінова (“Голос”). Але проти виступив Арахамія (“Слуга народу”)», – заявив Ярослав Железняк.

Згодом нардеп повідомив, що у парламенті закрили засідання нібито для того, щоб не допустити постанови щодо Мар’яни Безуглої. Обговорення решти законопроектів та постанов, запланованих на 10 січня, перенесли на четвер, 11 січня.

Нагадаємо, нардепи вимагають звільнити Мар’яну Безуглу з посади заступниці голови Комітету з питань оборони через її різку критику Валерія Залужного, яка розпочалася з листопада 2023 року. У своїх заявах Мар’яна Безугла маніпулювала фактами та висловлювала непідтверджені думки – до прикладу, вона заявила, що Валерій Залужний має піти у відставку через відсутність плану війни на 2024 рік, оскільки він нібито не подав його Безуглій.

Член Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Давид Арахамія, який і заблокував засідання Верховної Ради щодо звільнення Безуглої, також раніше «висловив занепокоєння відсутністю чітко визначеної стратегії мобілізації в Україні». Реагуючи на заяви членів Комітету, його секретар та народний депутат Роман Костенко сказав, що Залужний не мав подавати план і його не вимагали не комітеті.

Наприкінці листопада низка нардепів ініціювала відкликання Мар'яни Безуглої з Комітету нацбезпеки. Спершу у Верховній Раді було зареєстровано два проекти постанови авторства Федора Веніславського («Слуга народу») та Ірини Геращенко («Європейська солідарність») про відкликання Безуглої з посади заступниці голови комітету. З таким же зверненням виступив народний депутат від «Батьківщини» Олексій Кучеренко, а згодом відсторонення Безуглої підтримав народний депутат від «Слуги народу» Ігор Кривошеєв.

Вже 5 січня Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендував відсторонити народну депутатку. Цю рекомендацію мала підтримати Верховна Рада 10 січня.