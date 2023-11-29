Заяви та припущення, які лунають в Україні про те, що керівництво ЗСУ, зокрема Валерій Залужний, не мають плану досягнення воєнних цілей є некоректними. Про це 29 листопада заявив один з генералів Альянсу на брифінгу у Брюсселі, повідомляє «Європейська правда».

Генерал Альянсу, що спілкувався на умовах анонімності, наголосив, що партнери України не нав’язують ЗСУ конкретного підходу у веденні війни, оскільки вважають, що ЗСУ ефективніше визначають планування самостійно, а завдання союзників – підтримувати Україну, надаючи необхідне озброєння.

При цьому представник Альянсу заперечив припущення, які лунають від окремих політиків в Україні, що «у Залужного нема плану». Ймовірно, посадовець НАТО мав на увазі заяви Давида Арахамії та Мар’яни Безуглої, які раніше скаржились на «відсутність конкретного бачення чи плану військового керівництва».

«Те, як генерал Залужний описав ситуацію – є точним. Але водночас, коли президент Зеленський каже, що просування не є достатньо швидким – це також правда. Але водночас, Залужний не стверджував, що у нього нема плану. Бо у нього є план! Але втілення цього плану – надзвичайно складна задача, навіть з тією підтримкою, яку Захід надає Україні», – пояснив він.

«Також у Альянсі підкреслюють важливість окремих успішних операцій ЗСУ."Те, що їм вдалося досягти такого на Чорному морі – доводить, що Україна надзвичайно успішна і має план для досягнення успіху», – пояснив генерал НАТО.

Нагадаємо, від початку листопада депутатка Мар'яна Безугла почала різко критикувати головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. При цьому у своїй критиці вона часто маніпулювала фактами, відверто вигадуючи деякі з них. Все почалося 7 листопада, коли стало відомо, що Валерій Залужний планує захист дисертації в Одеській юридичній академії, яку очолює Сергій Ківалов. Вже наступного дня Безугла розповіла про нібито свої спроби відмовити Залужного від «співпраці з екс-регіоналом Сергієм Ківаловим».

Не отримавши відповіді, через кілька тижнів Безугла знову зробила провокативний допис, в якому заявила, що Залужний – «жива людина, з якої роблять ідола, щоб потім просто використати». Таким чином вона дорікнула головнокомандувачу ЗСУ через зустрічі з відомою волонтеркою Даною Яровою, з якою нардепка до цього посварилась.

Згодом Безугла заявила, що головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний має піти у відставку. Цього разу вона поскаржилася, що військове керівництво нібито не має плану війни на 2024 рік, головнокомандувач ЗСУ не зміг надати їй план задуму на 2024. Через це вона закликала відправити Залужного у відставку.

Член Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Давид Арахамія також «висловив занепокоєння відсутністю чітко визначеної стратегії мобілізації в Україні». Водночас, у коментарі Суспільному секретар комітету, народний депутат Роман Костенко сказав, що Залужний не мав подавати план і його не вимагали не комітеті.