У Верховній Раді Мар’яна Безугла залишаєся як депутатка-мажоритарниця

Депутатку Верховної Ради України Марʼяну Безуглу виключили з політичної партії «Слуга народу». Про це вона повідомила у Facebook у вівторок, 6 лютого.

За словами нардепки, голова партії Олена Шуляк задовольнила її заяву про вихід з партії. Безугла також розкритикувала колишніх колег за небажання змінювати політику партії, яка все ж «не є жахливою».

«Тут працює багато нормальних менеджерів, серед партійців – сотні цікавих людей. Можна було б багато чого розвинути. І Шуляк не безнадійна. Але партія зараз існує за інерцією і без бажання керівництва розвиватися», – написала нардепка.

Безугла також додала, що підтримує президента, який через складні обставини під час своєї каденції «виріс з себе зразка 2019».

Як повідомляв ZAXID.NET, 11 січня Марʼяна Безугла написала заяву на вихід із фракції та партії Слуга народу. 12 січня її заяву ухвалили.

Зауважимо, що 6 лютого Верховна Рада вчергове не змогла звільнити Безуглу з посади заступниці голови комітету з національної безпеки та оборони.