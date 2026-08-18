Остап Шипайло (ліворуч) та Андрій Жупанин склали депутаться повноваження

Народні депутати Андрій Жупанин та Остап Шипайло від фракції «Слуга народу» написали заяви про складання депутатських повноважень. Про це у вівторок, 18 серпня, повідомили «Українська правда» та народний депутат Олексій Гончаренко.

Андрій Жупанин заявив, що ухвалив рішення про складання мандата, оскільки хоче допомогти країні підготуватися до складної зими.

«Час спрямувати набуті навики та знання в енергетичному секторі в практичну площину, щоб допомогти країні підготуватися до найскладнішої зими в історії», – цитує Андрія Жупанина «Українська правда».

Андрій Жупанин був обраний депутатом Верховної Ради IX скликання на виборах у 2019 році. У 2024 році він обійняв посаду заступника голови комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. Народдеп є автором низки євроінтеграційних законопроєктів в енергетичній галузі. Зокрема, №12087-д – про імплементацію норм європейського права щодо інтеграції енергетичних ринків, безпеки постачання та конкурентоспроможності в енергетиці. Цей закон Верховна Рада ухвалила 7 квітня 2026 року. Також Андрій Жупанин серед авторів законопроєктів про спрощення експорту українського біометану на глобальні ринки та об’єднання ринків електричної енергії України та ЄС. У грудні 2025 року Андрій Жупанин був одним із кандидатів на посаду міністра енергетики. Однак 16 січня 2026 року цю посаду обійняв Денис Шмигаль й зберіг її в уряді Сергія Корецького.

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У 2025 році Андрій Жупанин увійшов до складу Тимчасової слідчої комісії (ТСК) Верховної Ради, яка займалася питаннями захисту прав інвесторів. З 2025 до 2026 року він також був членом ТСК, яка розслідувала можливі порушення законодавства у сфері зовнішньоекономічної діяльності, зокрема неповернення валютної виручки в Україну.

Остап Шипайло також був обраний до Верховної Ради у 2019 році. Шипайло також входив до комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. До цього Остап Шипайло був директором ТОВ «Карпатбуд девелопмент» та співзасновником ТОВ «ВілКом Монтаж». У липні 2025 року Шипайло підтримав законопроєкт №12414, що фактично позбавляв незалежності Національне антикорупційне бюро та Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру.

За даними сайту Верховної Ради, станом на 18 серпня 2026 року парламент налічує 392 народних депутати, з них 229 – від фракції «Слуга народу». Після складання мандатів Андрієм Жупаниним та Остапом Шипайлом чисельність фракції становитиме 227 депутатів.

Нагадаємо, 18 серпня склали присягу двоє нових народних депутатів – Богдан Моркляник та Вікторія Рєзнікова. Обоє увійшли до парламентської фракції «Слуга народу». Моркляник та Рєзнікова замінили Дениса Маслова і Віталія Безгіна. Також 18 серпня до фракції «Слуга народу» повернулась депутатка Мар’яна Безугла, яка вийшла з фракції у липні 2024 року.