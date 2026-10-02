Як шукати працівників, зацікавлювати сильних фахівців і водночас не допустити вигорання команди. Ці питання обговорили на 15 Forum West, який відбувся у Львові. Захід зібрав понад 150 представників бізнесу та експертів із управління персоналом. Учасники говорили про ситуацію на ринку праці, ефективність команд, ментальне здоров’я працівників та використання штучного інтелекту.

Керуючий партнер HD Partners Володимир Глащенков зазначив, що цього року під час форуму зосередилися на трьох основних темах.

«Перша – що взагалі відбувається з ринком праці. Друга – як міряти ефективність. І третя – як вибудовувати ментальне здоров’я команд в умовах, коли люди просто фізично важко проживають щоденні обстріли і ті новини, які вже просто випалюють всередині», – розповів Володимир Глащенков.

Одним із головних викликів для роботодавців залишається пошук нових працівників. Компанії конкурують за фахівців із досвідом, тому дедалі більше уваги приділяють співпраці з університетами та готовності навчати молодих людей без практичного досвіду.

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Керівник відділення ProCredit Bank у Львові Назар Гаврилів розповів, що особливо гостро ця проблема відчувається у банківській сфері.

«Банківський ринок насправді дуже конкурентний у пошуку досвідчених працівників. Тут навіть складніше, ніж загалом, знайти молодого фахівця. Тому, враховуючи цілий ряд проблем, для нас, мабуть, навіть легше знайти молодого фахівця, яка ще не має досвіду. І ми відкриті до того, щоб навчати таких потенційних колег. І тоді це вже буде наш безпосередній бойовий колега.», – пояснив Назар Гаврилів.

Однак знайти працівника – лише частина завдання. Для бізнесу не менш важливо створити умови, за яких люди захочуть залишатися в компанії, розвиватися разом із нею та брати на себе більше відповідальності.

Директорка автомобільної групи NIKO у Львові Леся Падучак наголосила, що компаніям важливо не просто слідувати за тенденціями, а самим задавати напрямок розвитку.

«Важливо для компанії не слідувати тенденціям, а вести. І якщо ви ведете, якщо ви лідер, то сильні особистості завжди долучаються», – зазначила Леся Падучак.

Окремо на Forum West говорили про штучний інтелект та його роль у роботі з людьми. Учасники обговорювали, як поєднувати можливості ШІ з роботою фахівців та які навички залишатимуться важливими для людини.

Співвласниця MetaVision Consulting Ангела Піддубна вважає, що штучний інтелект варто сприймати насамперед як інструмент, який може доповнювати роботу людини.

«Ключовий сенс – у різних етапах розвитку людини та поєднанні її роботи зі штучним інтелектом як певною доданою вартістю. Водночас ШІ не обов’язково забере у нас роботу, а радше змістить фокус на те, що люди мають робити безпосередньо — додавати цінність, яка відрізняє їх від штучного інтелекту», – сказала Ангела Піддубна.

15 Forum West у Львові зібрав понад 150 учасників та 11 спікерів. Організатори та експерти говорили про практичні рішення для бізнесу, який працює в умовах війни – від пошуку та навчання працівників до розвитку команд, утримання фахівців і збереження їхнього ментального здоров’я. Мета зустрічі – дати бізнесу нові знання та практичні орієнтири, які допоможуть розвивати команди й продовжувати роботу попри виклики війни.