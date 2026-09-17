Розширили перелік майна, пошкодження або знищення якого дає право на компенсацію

Кабінет міністрів розширив державну програму страхування воєнних ризиків для бізнесу та спростив умови отримання компенсацій за пошкоджене або знищене майно. Про це у четвер, 17 вересня, повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький.

У проєкті державного бюджету на наступний рік передбачать окреме фінансування страхування воєнних ризиків. Водночас уряд вирішив розширити чинний механізм, щоб підтримка була доступною для підприємців уже зараз.

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Зокрема, до територій підвищеного ризику додали Київ та Київську область. Також розширили перелік майна, пошкодження або знищення якого дає право на компенсацію. До нього включили пальне та транспорт для його перевезення й зберігання, а також сільськогосподарську техніку, вантажні автомобілі та причепи.

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Крім того, уряд збільшив максимальний розмір компенсації страхової премії для одного підприємства – з 3 до 5 млн грн на рік. Механізм поширюватиметься і на орендоване майно, а вимоги до договорів страхування мають стати простішими.

Окремо Кабмін розширив державну підтримку великих проєктів у паливному секторі, логістиці, торгівлі та переробній промисловості. Пільгове кредитування можна буде використовувати для відновлення паливної та складської інфраструктури, модернізації підприємств переробної галузі, а також поповнення оборотного капіталу компаній оптової та роздрібної торгівлі.

Держава компенсуватиме 5,5% річних від базової ставки банку. Максимальний обсяг фінансування для групи пов’язаних компаній становитиме 1 млрд грн.

«Ми приймаємо ці рішення в умовах обмеженого фінансового ресурсу. Але підтримка підприємців необхідна, щоб український бізнес міг продовжувати працювати, зберігати робочі місця та сплачувати податки», – зазначив Корецький.

Раніше уряд повідомляв, що програма страхування воєнних ризиків діє з початку 2026 року та передбачає, зокрема, компенсацію страхових премій для бізнесу. У березні максимальний розмір такої компенсації збільшували до 3 млн грн.

Нагадаємо, 14 вересня прем’єр-міністр України Сергій Корецький заявив про ризик втрати значної частини міжнародного фінансування через несвоєчасне ухвалення необхідних рішень Верховною Радою. За його словами, загальний обсяг коштів, які можуть опинитися під загрозою, становить 29,5 млрд доларів.