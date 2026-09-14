Сергій Корецький заявив, що Україна ризикує втратити мільярдну допомогу

Ситуація з державними фінансами України наближається до критичної. Через несвоєчасне ухвалення необхідних рішень Верховною Радою країна може втратити значну частину міжнародного фінансування загальним обсягом 29,5 млрд доларів. Про це у понеділок, 14 вересня, заявив прем’єр-міністр України Сергій Корецький.

За його словами, уряд передасть народним депутатам та профільним парламентським комітетам графік із конкретними дедлайнами для кожного голосування, яке впливає на отримання міжнародної фінансової допомоги.

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Корецький наголосив, що ці кошти необхідні для збалансування державного бюджету, фінансування соціальних видатків та забезпечення потреб Сил оборони України.

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Водночас уряд має зі свого боку виконати 42 рішення, необхідні для залучення фінансування. Раніше Кабмін планував завершити цю роботу до 1 листопада, однак тепер поставив завдання впоратися до 15 жовтня.

Нагадаємо, за словами голови бюджетного комітету Верховної Ради Роксолани Підласої, у 2026 році один день війни обходиться Україні приблизно у 190 млн доларів. Це на 50 млн доларів більше, ніж у 2024 році. Водночас ця сума не враховує озброєння, яке Україна отримує від міжнародних партнерів. Подорожчання дня війни Підласа пояснила, зокрема, збільшенням чисельності української армії та кількості родин військовослужбовців, яким держава гарантує соціальну підтримку.