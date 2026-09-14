За словами Підласої, 190 млн доларів – це далеко не межа

У 2026 році день війни з Росією обходиться Україні у 190 млн доларів, що на 50 мільйонів більше, ніж у 2024 році. Про це 14 вересня повідомила голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа.

За її словами, 190 мільйонів на день – це сума без урахування зброї, яку Україні надають партнери.

Серед основних причин здорожчання дня війни є збільшення української армії та відповідно збільшення родин військових, яким держава гарантує підтримку.

Окрім того, в Сил оборони виникла потреба у більшій кількості зброї – насамперед засобів ураження середньої та великої дальності, які атакують нафтопереробні заводи в Росії.

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За даними голови бюджетного комітету, за вісім місяців 2026 року національна безпека й оборона України коштували майже 42 млрд доларів без урахування військової допомоги, а власного ресурсу держава залучила лише 39 млрд доларів. Також Сили оборони заявляють про додаткову фінансову потребу у 27 млрд доларів до кінця року – про це раніше заявив прем’єр-міністр Сергій Корецький.

«Чому доходів менше, ніж планували? Росія цілеспрямовано б’є саме по галузях, які генерують доходи бюджету: лише внутрішнього та імпортного ПДВ за вісім місяців недовиконано на 1,35 млрд доларів, і чверть цієї суми втрачено саме в серпні», – пояснила Підласа.

Водночас Росія за перші пів року 2026 року витратила на війну проти України рекордні 123 млрд доларів.

Нагадаємо, 1 вересня прем’єр-міністр Сергій Корецький анонсував жорсткий режим економії бюджетних коштів, які не закріплені за потребами оборони. За його словами, уряд уже знайшов на чому можна зекономити 70 млрд грн і ці кошти в повному обсязі будуть спрямовані на потреби оборони.