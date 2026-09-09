Частина супермаркетів ввели ліміти на продаж товарів

Російські атаки на склади та логістичні центри можуть додатково прискорити інфляцію в Україні. Основний вплив на ціни очікується восени, однак різкого подорожчання товарів у Національному банку не прогнозують.

Нові руйнування логістичної інфраструктури не були враховані в липневому прогнозі Нацбанку. За попередньою оцінкою НБУ, перебудова маршрутів постачання та збільшення витрат може додати 0,4–0,6 відсоткового пункта до річної інфляції наприкінці 2026 року. Про це заявив заступник голови Національного банку Володимир Лепушинський, пише «Інтерфакс-Україна».

Найбільше наслідки нових атак можуть позначитися на цінах восени. Водночас у НБУ наголосили, що одномоментного стрибка не очікують. Додаткові витрати переноситимуться у ціни поступово, а стримуватимуть подорожчання конкуренція між компаніями та слабший попит.

Як пошкодження складів впливає на ціни?

Проблема полягає в тому, що після знищення складів або розподільчих центрів компаніям доводиться змінювати логістику та витрачати більше на зберігання і доставку товарів.

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Водночас це не означає, що бізнес повністю перекладе свої втрати на покупців. За оцінкою НБУ, логістика та зберігання формують близько 8% середньої споживчої ціни. Через конкуренцію компанії можуть додати до кінцевої вартості лише частину нових витрат.

Отже, йдеться про помірне прискорення загального зростання цін, а не про однакове подорожчання всіх товарів на 0,4–0,6%.

Попередній прогноз НБУ

Наприкінці липня Національний банк погіршив прогноз інфляції на 2026 рік – із 9,4% до 10%. Очікування на 2027 рік також переглянули – з 6,5% до 6,9%.

Під час підготовки цього прогнозу НБУ враховував наявну на той момент інформацію про обстріли та логістичні витрати. Однак наступні атаки на склади й розподільчі центри до розрахунків не потрапили.

У липні річна інфляція прискорилася до 7,7% після 7,2% у червні. За оперативними оцінками Нацбанку, у серпні зростання продовжилося. Загалом, така динаміка відповідала очікуванням НБУ на друге півріччя, хоча інфляція виявилася дещо вищою за липневу прогнозну траєкторію. Так, за даними Держстату, у серпні річна інфляція прискорилася до 8,1%.

Що відомо про удари по логістиці?

Після хвилі російських ударів по складах і логістичних комплексах було пошкоджено або знищено об’єкти низки великих українських компаній. Зокрема, зруйновано складські та логістичні комплекси Rozetka, «Епіцентру», «Нової пошти», «Сільпо», Puma, Intertop, Novus та Bosch. Частина об’єктів не підлягає відновленню.

Наприкінці серпня та на початку вересня російські війська також пошкодили склади «Ашан» і Varus, термінал «Нової пошти», розподільчі центри Dnipro-M та «Аврори», а також залізничне депо «Укрзалізниці».

Після удару по складу Varus компанія попередила про можливі затримки постачання та тимчасову відсутність окремих товарів. А мережі супермаркетів «Ашан» та АТБ ввели ліміти на кількість окремих товарів для покупки в роздріб.

Усе це сприяло тому, що українці почали активніше купувати товари через побоювання про можливі перебої із наявністю продукції в магазинах. Чому наразі не варто хвилюватися про дефіцит продуктів, а йдеться радше про логістичну кризу, ZAXID.NET писав тут.