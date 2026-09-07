McDonald’s в Україні попередила про труднощі з постачаннями продукції

Мережа ресторанів McDonald’s в Україні підтвердила, що окремі позиції меню можуть тимчасово бути недоступними. Причина – затримки з постачанням продукції через часті та тривалі повітряні тривоги, пише Forbes Ukraine з посиланням на пресслужбу McDonald’s в Україні.

Зокрема, у компанії запевнили, що наразі спільно з логістичним партнером працюють над тим, аби стабілізувати постачання продукції до ресторанів.

При цьому доступність окремих страв може відрізнятися залежно від конкретного закладу. У компанії зазначили, що перевірити актуальне меню та наявність тієї чи іншої позиції можна в застосунку McDonald’s на терміналах самообслуговування або в застосунках партнерів із доставки.

Раніше про проблеми із замовленням окремих позицій із меню ресторану повідомляли українці у соцмережах.

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У McDonald’s можуть зникнути деякі позиції з меню через затримки постачань продуктів / Скриншот з соцмереж

У McDonald’s можуть зникнути деякі позиції з меню через затримки постачань продуктів / Скриншот з соцмереж

Додамо, що мережа McDonald’s працює в Україні з 1997 року. З початку повномасштабного вторгнення частину ресторанів мережі тимчасово закрили. Із осені 2022 року компанія відновлює їхню роботу, а такоє розширює присутність в Україні. За останній рік мережа відкрила 12 нових ресторанів і провела оновлення ще у п’яти закладах. Наразі мережа налічує в Україні 138 ресторанів у 42 населених пунктах, із яких 123 – працюють.

У 2025 році виторг «МакДональдз Юкрейн ЛТД» зріс на 26,6% порівняно з попереднім роком – до 21,3 млрд грн. Лише у 2025 році McDonald’s сплатив до державного бюджету 3,5 млрд грн податків.

Зауважимо, що після російських атак у серпні на продовольчі склади та розподільчі центри українці почали активніше купувати товари через побоювання про можливі перебої із наявністю продукції у магазинах. Утім, дефіциту продуктів в Україні немає, наразі йдеться радше про логістичну кризу. Чи вплине це на ціни та чи варто українцям панікувати, ZAXID.NET писав тут.