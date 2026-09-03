Росіяни атакували завод Coca-Cola на Київщині

Володимир Зеленський підтвердив, що під час російської атаки на Київщину під удар потрапив завод Coca-Cola американської компанії, що розташований у Броварському районі. Про це президент повідомив у четвер, 3 вересня, під час вечірнього відеозвернення.

Володимир Зеленський зазначив, що росіяни обрали тактику терору цивільного населення, намагаючись знищити економіку країни. Зокрема, вдарили ударним БпЛА по заводу Coca-Cola американської компанії.

«Сьогодні росіяни своїм дроном ударили по заводу Coca-Cola. Вже Coca-Cola у них ворог, що вони його спалюють своїми “шахедами”. Це – чіткий російський сигнал Америці. Росіяни не могли не знати, що це – американське підприємство. Будуть і наші асиметричні операції у відповідь на цю російську тактику», – зазначив президент.

Зазначимо, що ввечері 3 серпня місцеві телеграм-канали повідомляли про масштабну пожежу на підприємстві.

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Як зауважує бізнес-журнал Forbes Ukraine, в Україні Coca-Cola представлена двома компаніями: «Кока-Кола Беверіджиз Україна Лімітед» виробляє напої, а «Кока-Кола Україна Лімітед» займається маркетингом і просуванням продукції.

У 2025 році «Кока-Кола Україна Лімітед» наростила виторг на 56,5% – до 531,5 млн грн. Водночас чистий прибуток упав більш ніж утричі – до 2,4 млн грн, а рентабельність скоротилася до 0,45%. Активи компанії зросли до 410 млн грн, за даними YouControl.

Нагадаємо, 29 серпня росіяни вдарили по виробничому комплексу американської компанії PepsiCo у Миколаївській області. У компанії повідомили, що постраждалих серед співробітників немає, однак руйнувань зазнало виробництво.

Перед цим, 23 серпня, під атаку росіян потрапила інша американська компанія – Mondelēz International на Сумщині. Компанія є одним з найбільших світових виробників снеків та кондитерських виробів. Зокрема, компанія виробляє продукцію під брендами Milka, Toblerone, Picnic, «Корона», Oreo, TUC, Belvita, 7Days, «Ведмедик Барні», Milka Choco bakery, «Люкс», Dirol та Halls.

Крім того, 9 серпня росіяни вдарили по підприємству німецької компанії Kromberg & Schubert у Житомирському районі. Компанія спеціалізується на виробництві електричних бортових кабельних систем для автомобілів. Через атаку Kromberg & Schubert повідомили про зупинку виробництва на Житомирщині.